Afrique du Sud : au parc Kruger, moins de braconniers et de rhinocéros

Moins de rhinocéros sont tués dans l'emblématique parc sud-africain du Kruger, grâce à l'amélioration des patrouilles mais aussi au fait que les braconniers, après y avoir beaucoup tué, concentrent leurs efforts ailleurs, a annoncé mardi le gouvernement.

Entre janvier et juin, 42 de ces animaux massifs au cuir épais, qui ont une vue limitée mais un odorat et une ouïe exceptionnels pour se protéger, y ont été tués, soit presque moitié moins que la même période l'an dernier.

En tout, 231 rhinocéros ont été tués dans le pays au premier semestre, soit une baisse de 11% par rapport à 2022, selon la ministre de l'Environnement.

La diminution du nombre de rhinos massacrés est-il aussi lié à une diminution de leur nombre en Afrique du Sud, pays qui abrite 80% de cette espèce menacée ? Ce n'est "un secret pour personne" que cette population a été "gravement entamée par près de 20 ans de braconnage", a affirmé Barbara Creecy.

"C'est pourquoi on assiste à un déplacement vers d'autres zones" du braconnage, a-t-elle déclaré lors d'un point-presse, attribuant toutefois la tendance générale à la baisse des tueries au "travail extraordinaire" des gardes forestiers et forces de l'ordre.

La ministre n'a pas souhaité préciser le nombre de rhinocéros estimé actuellement au Kruger, plus grande réserve nationale, pour ne pas fournir ce "renseignement" aux malfaiteurs. Le parc estimait en 2021 abriter 2 800 rhinocéros à l'intérieur de ses deux millions d'hectares, contre 10 000 en 2008, soit une baisse d'environ 70%, selon les chiffres des parcs nationaux (SANParks).

Les braconniers se tournent de plus en plus vers les parcs régionaux et réserves privées, selon le gouvernement. En pays zoulou (est), 143 rhinocéros ont été tués dans les six premiers mois de l'année, soit dix de plus qu'à la même période l'année dernière.

Les cornes sont très demandées en Asie où elles sont utilisées en médecine traditionnelle, pour de prétendus effets thérapeutiques et aphrodisiaques.

Le gouvernement a renforcé la sécurité dans la région de Kruger et intensifié ses efforts contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Depuis cette année, les nouveaux employés de SANParks passent au détecteur de mensonge, en raison de craintes que certains d'entre eux ne soient de mèche avec les braconniers.