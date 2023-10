Vatican : manifestation pour réclamer l'ordination de femmes

Un petit groupe de manifestants s'est rassemblé pour plaider en faveur de l'ordination des femmes mercredi, alors que le pape François célébrait la messe d'ouverture d'une réunion de trois semaines sur l'avenir de l'Église catholique, sur la place Saint-Pierre.

Avant le début de la messe d'ouverture, ils ont déployé sur une piazza voisine une gigantesque banderole violette portant l'inscription "Ordonnez les femmes".

Les femmes se plaignent depuis longtemps d'être traitées comme des citoyennes de seconde zone dans l'Église, exclues de la prêtrise et des plus hautes sphères du pouvoir, mais chargées de la plus grande partie du travail ecclésiastique - enseignement dans les écoles catholiques, gestion des hôpitaux catholiques et transmission de la foi aux générations suivantes.

Elles demandent depuis longtemps à avoir davantage voix au chapitre dans la gouvernance de l'Église, au moins avec un droit de vote lors des synodes périodiques au Vatican, mais aussi le droit de prêcher la messe et d'être ordonnées prêtres ou diacres.

Depuis des années, les partisans des femmes diacres font valoir que, dans l'Église primitive, les femmes étaient diacres et que le rétablissement de ce ministère servirait l'Église et reconnaîtrait les dons que les femmes lui apportent.

François a convoqué deux commissions d'étude pour étudier la question et a été invité à l'examiner lors d'un précédent synode sur l'Amazonie, mais il a jusqu'à présent refusé d'apporter le moindre changement.