Le Pape François prie pour la paix en Afrique

Le pape a donné sa bénédiction « urbi et orbi », ce 25 décembre , depuis le Vatican.

Comme chaque année lors de cette adresse à l'humanité retransmise dans le monde entier, le souverain Pontife a invoqué "le prince de la paix" - Jésus-Christ - pour passer en revue les principaux conflits et foyers de tensions dans les deux hémisphères - territoires palestiniens, Syrie, Yémen, Liban...

" ...N'oublions pas les tensions et les conflits qui agitent la région du Sahel, de la Corne de l'Afrique et du Soudan, ainsi que le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Puisse le jour approcher où les liens fraternels se consolideront dans la péninsule coréenne en engageant des processus de dialogue et de réconciliation capables de créer les conditions d'une paix durable." , a déclaré François, 87 ans, dans son traditionnel discours "Urbi et Orbi" ("à la ville de Rome et au monde").

Haut-lieu du christianisme, la cité de Bethléem - où est né Jésus-Christ selon la tradition -, en Cisjordanie occupée, a été désertée par les pèlerins cette année et a annulé la majeure partie des célébrations de Noël en raison des combats dans la bande de Gaza.

Le Pape François a appelé à « résoudre la question palestinienne, à travers un dialogue sincère et persévérant entre les parties, soutenu par une forte volonté politique et par l’appui de la communauté internationale ».