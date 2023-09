Kenya : des chambres frigorifiques au service de l'agriculture

Au Kenya, des producteurs horticoles se tournent désormais vers des installations mobiles de stockage frigorifique alimentées par l'énergie solaire afin de réduire la quantité de produits qui pourrissent à des températures élevées.

Des entrepôts fournis notamment par Sofresh. Entre les courtiers habituels et cette structure, la différence est de taille.

"Il y a une énorme différence entre SokoFresh et les courtiers. Lorsque l'on fait appel à des courtiers, beaucoup de produits sont perdus dans l'exploitation à cause de leurs retards. SokoFresh récolte à temps, paie immédiatement et stocke les produits dans des chambres froides", explique Nicholas Wambua, agriculteur kenyan.

La plupart des produits agricoles du Kenya proviennent de petits exploitants des zones rurales, comme dans le comté de Makueni. Nombre d'entre eux n'ont pas accès à des entrepôts frigorifiques adéquats, ce qui signifie que de grandes quantités de produits périssent à des températures extérieures.

"Les courtiers ne respectent pas les délais ce qui fait que nos oranges se gâtent. Maintenant, nous avons SokoFresh et ils se débrouillent bien et nous paient à temps", affirme Martin Muindi, agriculteur kenyan.

SokoFresh qui propose des entrepôts frigorifiques mobiles alimentés par l'énergie solaire, a gagné le soutien des agriculteurs ruraux qui espèrent réduire les pertes post-récolte des produits frais.

"Sachant que nous sommes sous les tropiques, l'énergie solaire est l'une des sources d'énergie gratuite qui pourrait réduire nos coûts d'exploitation. Nous avons donc opté pour l'énergie solaire, qui nous permet de nous déployer partout dans le pays, même dans les zones rurales où l'électricité n'est pas toujours fiable.’’, se félicite Denis Karema, fondateur de SokoFresh

Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), on estime que 30 à 40 % des produits horticoles d'Afrique subsaharienne se gâtent avant d'arriver sur le marché en raison de chaînes d'approvisionnement informelles et peu fiables.