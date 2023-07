USA : vente record d'une bague de Tupac à New York

Une bague en or, rubis et diamants a été vendue pour 1 million de dollars mardi à New York . Un prix en rapport avec la réputation de son concepteur Tupac Shakur.

Le rappeur américain portait cet anneau lors de sa dernière apparition publique aux MTV Video Music Awards, le 4 septembre 1996.

"Il s'agit d'une bague conçue par Tupac. Il venait de sortir de prison en 1996. Pendant sa détention, il a lu "Le Prince", de Machiavel, et est devenu vraiment obsédé par ce livre.", explique Cassandra Hatton, première vice-présidente, responsable mondial de la science et de la culture populaire chez Sotheby's.

Plus qu’une bague, l’anneau modelé sur les couronnes des rois médiévaux d'Europe, symbolise la grandeur à laquelle la légende du rappe était destinée. Tupac est considéré en effet comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, avec 75 millions de disques vendus.

''Lorsqu'il étaitpetit sa mère lui a dit "tu es mon prince noir, tu es mon miracle, tu vas rendre les Noirs fiers". Il a donc vécu sa vie avec cette responsabilité et a été élevé par les Black Panthers, qui se sont vraiment battus pour la justice sociale et qui continuent à se battre pour la justice sociale. Il a donc été élevé dans cet environnement. Pour lui, cette bague était un symbole et sa manière de dire : "Je vais être à la hauteur de ce qu'on m'a dit que j'étais", explique Cassandra Hatton.

Pas surprenant donc que le prix de vente de sa bague dépasse les estimations. Devenant ainsi, le plus précieux objet hip-hop jamais vendu.

"Il s'agit d'un objet unique. Sa valeur n'a rien à voir avec les matériaux. Elle pourrait être en plastique, un peu comme la couronne de Biggie que nous avons vendue il y a quelques années, une couronne en plastique qui s'est vendue pour un peu moins de 600 000 dollars. Alors quelle était estimée entre de 200 000 à 300 000 dollars. En réalité, ce que nous évaluons, c'est l'histoire, la provenance et la signification de l'objet.’’, raconte Cassandra Hatton.

Tupac a été abattu par un assaillant non identifié lors d'une fusillade en voiture à Las Vegas le 13 septembre. Il avait 25 ans. Victime sans nul doute de son succès. La semaine dernière, la police de Las Vegas a perquisitionné un domicile dans le cadre de son enquête sur le meurtre de Tupac Shakur.