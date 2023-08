USA : Blinken vante le "partenariat gagnant-gagnant" avec l'Afrique

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré mercredi à de jeunes dirigeants africains que la collaboration entre partenaires égaux était nécessaire pour relever les défis actuels que sont la sécurité alimentaire, la prévention des conflits, la lutte contre le changement climatique et le ralentissement de la propagation des maladies.

M. Blinken a fait ces remarques lors de la cérémonie de clôture du sommet Mandela Washington Fellowship à Washington.

"Vous êtes tous à l'origine de progrès sur certaines des questions les plus urgentes de notre époque. Des questions auxquelles sont confrontés non seulement les Africains, mais aussi les Américains. Des questions qui concernent non seulement les Africains, mais aussi les Américains et l'ensemble de la planète", a déclaré M. Blinken.

M. Blinken a déclaré aux Mandela Washington Fellows : "Nos pays, les États-Unis, nos partenaires en Afrique ne peuvent que relever les défis d'aujourd'hui. Nous ne pourrons réellement obtenir des résultats pour nos populations que si nous collaborons en tant que partenaires égaux".

Le secrétaire d'Etat américain s'est exprimé mardi lors de la dernière journée du sommet, qui réunit près de 700 jeunes leaders prometteurs d'Afrique subsaharienne pour qu'ils se rencontrent et tissent des liens entre eux, avec des représentants du gouvernement américain, du secteur privé et de la société civile.

Il a déclaré aux jeunes dignitaires d'Afrique subsaharienne qu'ils jouaient un rôle important dans la construction de l'avenir de notre planète et a souligné que deux personnes sur cinq sur notre planète seront jeunes et africaines d'ici 2030.

La mission du sommet est d'établir des relations qui permettront aux organisations américaines d'accroître leur impact et leur portée en Afrique.

"Votre optimisme, votre imagination, votre énergie. Cela ne va pas seulement faire progresser les liens entre les États-Unis et l'Afrique. Cela va faire la différence. Elle va faire la différence dans vos pays. Il fera la différence dans le monde entier", a déclaré M. Blinken.

Le sommet est la conclusion de six semaines d'études universitaires et de développement du leadership pour les boursiers de 28 établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la bourse Mandela Washington pour les jeunes leaders africains.

Les anciens boursiers jouent un rôle dans l'amélioration de la paix et de la sécurité, la stimulation de la croissance économique et le renforcement des institutions démocratiques dans toute l'Afrique subsaharienne.

Parmi les autres intervenants au sommet figuraient la sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique et aux affaires publiques, Elizabeth Allen, la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Phee, ainsi que des représentants du gouvernement et des dirigeants du secteur privé.

Coup d'Etat au Niger

Dans son allocution d'ouverture, la sous-secrétaire d'État Elizabeth Allen a évoqué la crise actuelle au Niger, où les armées européennes évacuent des ressortissants étrangers alors que les tensions régionales augmentent à la suite d'une prise de pouvoir par l'armée.

"Nous sommes évidemment très préoccupés par les événements qui se déroulent en ce moment et ailleurs sur le continent, ce qui rend d'autant plus important le travail que des dirigeants comme vous accomplissent", a déclaré Mme Allen.

Les ressortissants étrangers ont quitté la capitale du Niger à bord du dernier des quatre vols d'évacuation militaire français, mercredi en fin de journée, après avoir attendu des heures à l'aéroport, tandis que les responsables de la défense d'un bloc régional se réunissaient pour discuter de la réponse à apporter au coup d'État militaire de la semaine dernière dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La France, l'Italie et l'Espagne ont annoncé l'évacuation de leurs ressortissants et d'autres Européens dans la capitale, Niamey, par crainte qu'ils ne soient pris au piège après que les soldats ont arrêté le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir.

L'administration Biden n'a pas encore annoncé de décision concernant l'évacuation des forces américaines, des diplomates, des travailleurs humanitaires et d'autres citoyens américains au Niger, une importante base antiterroriste pour les États-Unis dans le Sahel.

Les responsables américains sont restés mobilisés pour tenter de faire reculer la prise de contrôle armée, le secrétaire d'État Blinken ayant appelé le président nigérien mardi en fin de journée pour lui faire part de son "soutien indéfectible".

Un retrait des États-Unis du Niger mettrait en péril les investissements de longue date de Washington dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment une importante base aérienne à Agadez qui est essentielle aux efforts déployés contre les extrémistes armés à travers le Sahara et le Sahel.

Le départ du Niger risquerait également de céder le pays à l'influence de la Russie et de son groupe de mercenaires Wagner, qui ont déjà une présence importante au Mali, en République centrafricaine et au Soudan.