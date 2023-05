Vatican : l’apothicaire de Sainte Cécile et la salle des céramiques en exposition

Des récipients, de la verrerie, des objets datant du XVIIe siècle, des vases en faïence ; depuis le 25 mai dernier et l'ouverture de deux salles d'exposition aux musées du Vatican, les collections pontificales révèlent des trésors jusqu'ici cachés, préservés au fil des siècles.

"Il s'agit de deux salles extraordinaires, inhabituelles et inattendues. Dans la première, on peut voir la pharmacie de Santa Cecilia à Trastevere, l'ancienne boutique d'apothicaire, reconstruite et réaménagée avec tous les objets d'origine. L'ensemble des objets d'apothicaire en faïence, les meubles, les récipients et, surtout, les ingrédients encore contenus dans les pots rendent cette exposition vraiment unique et extraordinaire", révèle Luca Pesante, archéologue au département des arts décoratifs.

En 1936, pour éviter sa dispersion, l'ensemble de la collection d'apothicaires avait été transféré par Pie XI à la collection de la Bibliothèque du Vatican. Ce n'est qu'en 1999, par un rescrit de saint Jean-Paul II, que l'espace muséal de la Bibliothèque est passé aux Musées du Vatican, dans l'actuel département des arts décoratifs créé il y a vingt ans.

"Ce transfert a figé dans le temps la pharmacie qui fonctionnait encore, à tel point que l'on retrouve des récipients, de la vaisselle, de la verrerie, des objets des premières décennies du XVIIe siècle et d'autres datant des premières décennies du XXe siècle", ajoute Luca Pesante.

La salle adjacente des céramiques accueille pour la première fois l'ensemble de la collection de céramiques médiévales et modernes du Vatican.

"Ce que nous voyons derrière moi est probablement l'une des collections les plus empathiques, la collection de plats et de céramiques de la Renaissance. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus, qui raconte les différents aspects de la société italienne à travers ces 10 siècles de vie", explique Barbara Jatta, directrice des Musées du Vatican.

L’apothicaire de Sainte Cécile et la salle des céramiques peuvent donc désormais être visitées, mais seulement sur rendez-vous.