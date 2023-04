Turquie : l'exposition "Harmony" célèbre la faune africaine

La photographe de nature Süha Derbent, qui a voyagé dans plus de 80 pays, de la Scandinavie à Madagascar, du Sri Lanka au Canada, a rencontré des amateurs d'art lors de l'exposition intitulée "Harmony".

Organisée par Hülya Şekercioğlu, l'exposition reflétant la nature de l'Afrique et les portraits humains a été ouverte aux visiteurs au Maximum Uniq Hall à Istanbul.

Süha Derbent, dans une déclaration au correspondant d'AA concernant l'exposition, a indiqué qu'il était photographe animalier depuis 40 ans. "J'ai passé plus de la moitié de ma vie à photographier des animaux sauvages. Tout en photographiant, j'étais également en contact avec les populations locales des lieux que je visitais de temps en temps. Dans cette exposition, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'harmonie entre les hommes et les animaux et la nature" a déclaré l'artiste.

Déclarant qu'il voulait sensibiliser les gens qui ont pris l'habitude de vivre en consommant dans la vie urbaine, Derbent a déclaré : "Voir l'Afrique, observer la nature et les animaux, c'est en fait un voyage vers son essence et son moi. Au lieu d'essayer de vaincre la nature, qui existe depuis des millions d'années et dont le cycle et l'harmonie sont parfaits, nous devons apprendre à être en harmonie et à la rendre durable.

"Nous devons accepter que nous ne sommes pas plus importants que les créatures de la nature."

Soulignant qu'il considère tous les êtres vivants de la nature comme égaux, M. Derbent a poursuivi en ces termes :

"Aujourd'hui, nous ne pouvons montrer que des photos de certaines espèces à nos enfants. Lorsqu'elles auront toutes disparu, il n'y aura pas de jour où nous ne pourrons montrer que leurs photos. Car ce jour-là, nous aurons également disparu. Penser que l'on peut survivre en consommant la nature est une méthode humaine qui se suicide pas à pas. C'est précisément la raison pour laquelle j'espère attirer l'attention sur cette harmonie dans cette exposition, qui s'intitule 'Harmonie', en regardant les portraits de la nature africaine et des personnes vivant dans différentes parties de la région".

Le photographe Derbent a souligné que l'Afrique est également touchée par les changements climatiques mondiaux et a déclaré : "Nous ne trouvons plus les animaux aussi facilement qu'avant. Auparavant, les saisons des pluies et des sécheresses étaient claires, mais aujourd'hui elles sont mélangées. Je voyage en Afrique depuis de nombreuses années et je documente tous ces changements".

Derbent, qui possède plus de 2 millions de photographies dans ses archives et qui est l'auteur des livres "Kenya's Wild Side" et "Face to Face", a publié ses articles de voyage et ses photographies dans de nombreux journaux et magazines locaux et étrangers.

L'exposition peut être visitée jusqu'au 19 mai.