La broderie marocaine mise en avant par une créatrice à Rabat

La créatrice de mode marocaine Fadila el-Gadi rend homage à l’héritage culturel marocain en concevant des vêtements majoritairement brodés de façon artisanale.

A la tête de la fondation qui porte son nom, Fadila el-Gadi a, en partenariat avec le ministère marocain de la jeunesse, de la culture et de la communication, élaboré cette rencontre intitulée : "la Mode en capitale" dans le cadre du programme Rabat capitale africaine de la culture.

Offrant une atmosphère magique d’élégance et de traditions anciennes et de mode contemporaine sa collection a émerveillé les spectateurs présents autour du podium.

"Comme vous le savez, je suis née à Salé, ville connue pour la qualité et la quantité de ses ateliers et de ses artisans. J'ai toujours (baigné) dans ce milieu artisanal et l'inspiration vient toujours de l'artisanat marocain et puis de tous mes voyages, de mes visites, et ça peut être une photo, un tableau du XVIIIeème siècle que j'ai vu dans un musée, ou quelque chose d'ethnique.", a déclaré la créatrice.

Lors de la cérémonie d’ouverture dans la galerie d’art CDG, les compétences d’artisans de Tarz Rbati broderie de Rabat, ainsi que les expositions de photographes qui ont immortalisé le parcours artistique de Fadila el-Gadi illustrent l’univers de l’artiste.

"Je suis très contente de montrer le travail des artisans marocains, de montrer leur passion et de montrer ce dialogue qui se déroule en permanence entre moi et les artisans. Ils m'apportent leur passion et je leur apporte ma vision moderne et nous essayons tous les deux d'actualiser notre art ancestral et de le mettre au goût du jour." a ajouté Fadila el-Gadi_._

Rendant hommage au travail des futurs artisans et brodeurs marocains de l’école de broderie de sale, l’initiative a permis à trois jeunes créateurs de faire leurs débuts sur les podiums : Amal El Bahdi, Bouchra Salih et Rajae Errais.