Le film "La Couleur Pourpre" revient dans une adaptation musicale

Avec cette nouvelle bande-annonce de "La Couleur Pourpre", Warner Bros. promet un nouveau regard audacieux sur ce classique bien-aimé.

Le roman très controversé d'Alice Walker paru en 1982 et qui a remporté le prix Pulitzer a inspiré de nombreuses œuvres.

C'est la deuxième adaptation cinématographique du roman, la première avait été réalisée par Steven Spielberg en 1985 avec Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey. Spielberg et Winfrey ont tous deux produit cette nouvelle version de "La couleur pourpre" aux côtés de Scott Sanders et Quincy Jones qui a composé la musique.

Fantasia Barrino, ancienne d'American Idol, reprend le rôle qu'elle tenait dans la comédie musicale de Broadway : elle incarne Celie, une jeune Afro-américaine vivant dans le Sud au début des années 1900. Devenue la femme d'un fermier violent, Celie est séparée de sa sœur bien-aimée. Elle passe des années solitaires et misérables jusqu'à ce qu'elle se lie avec la maîtresse de son mari, Shug.

Cette nouvelle version de couleur pourpre est attendue au cinéma le 25 décembre prochain et espère décrocher une nomination aux Oscars.