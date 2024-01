Avec "Underdoggs", Snoop Dogg met en lumière la famille à travers la NFL

Le rappeur américain Snoop Dogg a sorti le film "The Underdoggs" pour parler de l'importance de construire une communauté résistante qui se transforme finalement en famille.

La comédie disponible en streaming sur Prime Video traite d’un domaine que le rappeur connaît très bien. Il s’agit d’une histoire qui explore le monde du football pour les jeunes.

"La famille est l'un des thèmes principaux", a déclaré l'actrice Tika Sumpter, qui joue le rôle de Cherise, l'ancienne petite amie du personnage de Snoop Dogg. "Le personnage de Snoop revient à son premier amour, le football, puis à la communauté et à son premier amour de lycée. Tout cela résume la famille. Parfois, vous avez besoin de votre famille pour vous dire la vérité sur vous-même. C'est elle qui vous connaît le mieux. La famille vous ramène à la vie" a t-elle rajouté.

Le film s'inspire des expériences vécues par l’artiste dans le cadre de la Snoop Youth Football League qu'il a fondée il y a plus de dix ans en Californie du Sud. Sa ligue a compté plusieurs joueurs qui ont fini dans la NFL, notamment le quarterback des Houston Texans C.J. Stroud.

Pour créer son personnage, le chanteur a mené un travail de recherche approfondi. "J''ai fait des recherches sur les entraîneurs, leur comportement, parce que j'ai été entraîneur, mais je ne voulais pas m'inspirer de ma page. Je voulais faire des recherches sur des entraîneurs qui avaient une approche différente, plus verbale et plus agressive envers les enfants. J'ai fait des recherches sur Bobby Knight et sur quelques entraîneurs de football que je connais et qui sont agressifs dans leur façon d'entraîner", a expliqué l'artistequi incarne un receveur de la NFL nommé Jaycen.

Dans "The Underdoggs", Snoop a été exclu de la ligue pour manque d'esprit sportif. Après une infraction au code de la route, il a également été condamné à des travaux d'intérêt général dans sa ville natale de Long Beach, en Californie, où il a pris en charge une équipe de jeunes footballeurs uniquement pour des raisons égoïstes.

Le rappeur est l'un des producteurs du film, aux côtés de Kenya Barris, créateur de "Black-ish". Le film met en vedette Tika Sumpter, Mike Epps, Andrew Schulz, Kal Penn, Kandi Burruss et George Lopez.