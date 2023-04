Addis Abeba et les rebelles Oromo entament des pourparlers à Zanzibar

Le gouvernement fédéral éthiopien et un groupe rebelle de la région d'Oromia ont entamé des pourparlers de paix mardi dans l'archipel tanzanien de Zanzibar, selon un porte-parole des militants.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé ces pourparlers avec l'Armée de libération Oromo (OLA) dimanche, lors d'un événement organisé pour célébrer le cessez-le-feu signé en novembre avec un autre groupe rebelle de la région septentrionale du Tigré.

Odaa Tarbii, porte-parole de l'OLA, a déclaré à l'Associated Press que les pourparlers avec l'Oromia avaient commencé mardi matin et qu'ils devraient durer jusqu'à jeudi.

"Je tiens à préciser qu'il s'agit de discussions préliminaires destinées à ouvrir la voie à des négociations globales dans un avenir très proche", a déclaré M. Odaa. Pour l'instant, l'accent est mis sur l'instauration d'un climat de confiance et la clarification des positions.

Selon M. Odaa, les pourparlers de cette semaine se déroulent sous la médiation de la Norvège et du Kenya. Il a ajouté que l'Union européenne, les États-Unis et un bloc régional connu sous le nom d'IGAD devraient "faire partie du processus à venir" si les négociations aboutissent.

Un porte-parole du gouvernement fédéral éthiopien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'équipe de négociation du gouvernement à Zanzibar comprend le ministre de la justice Gedion Timotheos et Redwan Hussein, le conseiller à la sécurité nationale du premier ministre, selon l'Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association, un groupe civique basé aux États-Unis.

M. Redwan a dirigé l'équipe de négociation qui a conclu le cessez-le-feu avec les rebelles du Tigré.

M. Abiy a annoncé la formation d'un "comité" chargé d'entamer des pourparlers avec l'OLA lors d'un discours devant le parlement à la fin du mois dernier.

L'OLA figure sur la liste des groupes terroristes du parlement éthiopien et a été accusée d'atrocités à grande échelle, notamment d'avoir massacré des centaines de villageois en juin.

Elle nie ces allégations et affirme lutter pour une plus grande autonomie du peuple oromo, le plus grand groupe d'Éthiopie, qui revendique un sentiment historique de marginalisation au sein du système fédéral du pays.

L'armée fédérale éthiopienne, les forces régionales oromo et les milices ethniques rivales de la région voisine d'Amhara ont également été accusées de violations des droits de l'homme au cours du conflit oromo.