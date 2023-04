Ethiopie : de nouveaux déplacements de populations au Tigré

Les forces de la région éthiopienne d'Amhara ont déplacé des dizaines de milliers de Tigréens de territoires contestés dans le nord du pays au cours des dernières semaines, malgré un accord de paix conclu à la fin de l'année dernière, selon des travailleurs humanitaires et des documents internes de l'agence consultés par l'AP.

La région de Mai Tsebri, dans le nord-ouest du Tigré, est proche de la frontière régionale avec l'Amhara. Elle a changé de mains à plusieurs reprises au cours de la guerre, qui a éclaté en 2020 et s'est terminée par un cessez-le-feu en novembre. Le peuple Amhara revendique la région comme sienne.

Depuis le début du mois de mars, quelque 47 000 personnes déracinées de Mai Tsebri se sont rendues à Endabaguna, une ville située à environ 55 km plus au nord, selon les chiffres des Nations Unies vus par l'AP jeudi.

Un autre rapport, préparé par une agence humanitaire, indique que les habitants ont fui Mai Tsebri en raison du "harcèlement, du profilage ethnique et des menaces directes" des forces irrégulières Amhara qui ont également procédé à des "expulsions".

Ce rapport ajoute qu'il n'y a eu aucune livraison d'aide à Endabaguna depuis que les personnes déplacées ont commencé à arriver. En conséquence, elles sont "au bord de la famine".

Les personnes déplacées à Endabaguna sont hébergées dans un centre d'accueil construit à l'origine par les Nations unies et le gouvernement éthiopien pour les réfugiés d'Érythrée, pays limitrophe du Tigré. Le site a été gravement endommagé pendant la guerre.

Un travailleur humanitaire qui a récemment visité le centre a déclaré que les conditions y étaient "très mauvaises" et que le nombre de personnes "augmentait de jour en jour".

"La toiture et les canalisations sont endommagées, il n'y a pas de toilettes ni de latrines, les portes et les fenêtres des chambres ont été pillées (ou) endommagées, et il n'y a pas d'approvisionnement en eau adéquat", a déclaré le travailleur humanitaire.

Un deuxième travailleur humanitaire a déclaré que de nombreuses personnes récemment déracinées de Mai Tsebri étaient déplacées pour la deuxième fois, ayant déjà été chassées de leurs maisons dans la partie occidentale du Tigré.

Les forces amhara ont annexé l'ouest du Tigré au début de la guerre. Elles sont accusées de "nettoyage ethnique" par le département d'État américain après avoir déporté de force des centaines de milliers de Tigréens de la région.

Dans le cadre du récent cessez-le-feu, les livraisons d'aide au Tigré ont repris après deux ans de restrictions. Cependant, les travailleurs humanitaires affirment que les forces d'Amhara ont continué à bloquer la distribution de nourriture autour de Mai Tsebri, et les habitants ont signalé des meurtres.

Un habitant de Mai Tsebri, Teferi Muley, a déclaré avoir fui la région en novembre après avoir été menacé par les troupes d'Amhara, qui l'accusaient d'aider les rebelles du Tigré. Il a déclaré être retourné en mars dans le village voisin de Haida, où il a été témoin de l'assassinat de plusieurs mineurs d'or artisanaux par les troupes d'Amhara.

La semaine dernière, le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il prévoyait d'intégrer les forces de sécurité des 11 régions fédérales dans l'armée ou la police nationale. Cette décision a provoqué une vague de protestations dans la région Amhara, ainsi que des fusillades entre l'armée fédérale et les unités régionales Amhara qui ont refusé de désarmer.

Les responsables humanitaires estiment que ces bouleversements entraîneront probablement une augmentation des déplacements de Mai Tsebri, qui représentent déjà une moyenne de 150 ménages par jour, selon l'évaluation d'une autre agence humanitaire.