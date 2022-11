Handball féminin : l’Angola s’offre une 15e couronne

L’Angola a remporté samedi sa 15 Coupe d’Afrique des nations de handball féminin devant le Cameroun. Les Palancas Negras continue ainsi de creuser l’écart qui les sépare des autres pays africains.

Quatre à la suite pour l’Angola, les Palancas Negras remportent la CAN de handball féminin 2022. Et comme en 2021, elles ont battu le Cameroun en finale samedi à Dakar Arena, au

Sénégal. Une victoire tranquille 29-19 pour confirmer un peu plus leur hégémonie continentale. Et elles sont loin d’être rassasiées.

"C'est le fruit de beaucoup de travail. L’Angola a pris de l’avance sur les autres sélections africaines, on doit continuer à travailler dur pour améliorer notre handball et garder cette hégémonie afin que ce groupe d'athlètes continue à jouer au plus haut niveau et à remporter des titres pour l'Angola", rappelle le coach de l’équipe Catito Nelson.

Côté camerounais, la déception reste grande comme à domicile en 2021. Et dire que les Angolaises sont encore loin de flancher. Et leur soif de titres renforce davantage leur statut de maîtresses incontestées du handball africain. Une soif de titres qui a eu raison du désir de vengeance des Camerounaises. Des Lionnes Indomptables qui ne peuvent que constater l’écart abyssales qui séparent l’Angola des autres nations du continent.

"Face à une équipe comme l’Angola avec autant de qualités : qualités physiques, qualités techniques, qualités mentales et un grand sens tactique, ça ne pardonne pas. Le message est simplement que nous devons rentrer dans nos et travailler pour rattraper le gap qui est entre l’Angola et les autres nations", suggère le sélectionneur camerounais Serge Guebogo.

Il va falloir donc repasser et beaucoup travailler pour détrôner l’ogre angolais. Rien ne pouvait empêcher Palancas Negras de soulever cette année leur 15 couronne continentale, la 4e d’affilée.

Des Angolaises qui, comme à Yaoundé il y a un peu plus d’un an, ont su résister dans les moments les plus compliqués de cette 25e édition de la CAN de handball féminin. A noter que lors de la petite finale, le Congo a battu le pays-hôte le Sénégal pour terminer sur le podium et rentrer avec la médaille de bronze.

La prochaine édition de la CAN de handball Dames se disputera au Cap-Vert.