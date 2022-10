CAN 2025 : l'Algérie ne sera pas seule

Moins de deux semaines après le retrait de la CAN 2025 à la Guinée, seule l'Algérie s'est officiellement portée candidate pour accueillir la prestigieuse compétition continentale dans moins de trois ans. Plusieurs pays pourraient rapidement se positionner.

"L'Algérie sera candidate pour accueillir la CAN 2025", avait annoncé Zefizef Djahid, président de la FAF, le 1er octobre en marge du tirage au sort du CHAN à Alger.

Le pays s'est préparé pour accueillir cette coupe d'Afrique des Locaux au mois de janvier prochain et n'aura donc aucun problème à garantir sa fiabilité pour organiser la CAN deux ans plus tard. Le pays surfe également sur le succès des Jeux Méditerranéens l'été dernier.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a lui indiqué qu'"une dizaine de pays" étaient déjà intéressés pour remplacer la Guinée.

"Je peux vous assurer que nous n'allons pas choisir un pays qui n'est pas au niveau requis pour satisfaire à nos critères", a-t-il ajouté, sans toutefois nommer ces pays.

Le Maroc serait une nouvelle fois une solution de repli privilégiée grâce à ses infrastructures hors normes pour le continent, tant au niveau des stades que des capacités hôtelières ou de transports.

Le Royaume chérifien a déjà démontré sa réactivité en jouant le rôle de pompier de service lors de récents retraits. Mais son omniprésence dans l'accueil de tournois continentaux et ses ambitions mondiales pourraient inciter la CAF à laisser leurs chances à d'autres pays.

Si le Maroc n'a plus accueilli de CAN depuis 1988, le Sénégal attend son tour depuis 1992 et serait prêt à se lancer à nouveau. Le Nigeria, qui avait co-organisé la CAN 2000 avec le Ghana, est également pressenti. Le pays pourrait cette fois s'allier à un autre voisin, le Bénin, qui vient d'investir 80 milliards de Francs CFA dans la mise au norme de ses stades.

Autre prétendant probable et fiable, l'Afrique du Sud, qui a organisé avec succès les CAN 1996 et 2013 mais aussi la seule coupe du monde disputée sur le continent en 2010. Au point en terme d'infrastructures, le pays austral pourrait également offrir des garanties climatiques pour accueillir la compétition aux mois de juin et juillet. Un obstacle pour les pays d'Afrique de l'Ouest à l'image des inquiétudes soulevées par les inondations en Côte d'Ivoire qui ont conduit au report de la prochaine CAN.

Si les modalités de candidature ne sont pas encore fixées, la date de dépôt des dossiers devrait arriver très vite, le tournoi ayant lieu dans seulement deux ans. _"_Aucun pays ne sera favorisé" pour organiser la CAN, a promis Patrice Motsepe.