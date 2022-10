Retrait de la CAN 2025 : la Guinée entre soulagement et regrets

Le retrait de l'organisation de la coupe d'Afrique des nations de football à la Guinée par la Confédération africaine de football est en encore sur toutes les lèvres dans le pays.

Si le gouvernement de la transition ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, la rue elle a déjà livré son commentaire. Et les réactions divergent.

"En fait, le retrait de la CAN 2025 à la Guinée n’est pas une surprise, parce que vu l’écart le temps qu’on a, 2025 c’est proche, et puis les infrastructures à réaliser... En fait notre pays ne peut pas réaliser ces infrastructures en ce petit temps. Donc 2025, c’est proche et puis, ce n’était pas du tout facile pour notre pays.", raconte Babadi Bangoura, citoyen guinéen.

Mais son compatriote ne partage pas cet avis. Sékou Fofana est amer depuis l'annonce de la décision de la Confédération africaine de football. "Ça me fait mal, vraiment ça me fait mal. Ça me (rend) triste aussi, parce que tout le monde sait que la CAN, si un pays parvient à organiser une CAN, ce que ça rapporte, l’emploi, tout le monde voit ça dans les autres pays. Mais chez nous c’est le contraire.", explique le jeune guinéen.

Fodé Moussa Soumah, regrette la perte d'une opportunité qui aurait servi de vitrine au pays.

''Pour moi c’est vraiment une déception, déception parce que nous savons que le régime précédent avait fourni assez d’efforts et le régime actuel aussi était en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir organiser cette CAN. C’était une grande opportunité pour la Guinée, enfin, d’organiser pour la première fois une grande compétition de ce genre, ça allait apporter beaucoup à la Guinée en termes de visibilité et en terme économique.", explique-t-il.

La Confédération africaine de football a déjà lancé la course au remplacement de la Guinée comme pays hôte de la 35 e édition de la CAN. Son président promet un processus équitable et cohérent lors d'une conférence samedi à Alger. Au moins 10 pays font partie de candidats potentiels.