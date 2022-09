Kenya : des crayons conçus en papier recyclé

Bien que la vente de journaux papiers au Kenya soit en baisse, la gestion de leurs déchets reste un grand défi. L'étude économique 2021 du Bureau national des statistiques du Kenya a révélé que 62,9 millions d'exemplaires des quotidiens en anglais ont été distribués en 2020.

Mohamoud Omari et ses partenaires ont saisi une opportunité qui leur permettrait de faire bon usage des déchets de journaux, en fabriquant des crayons avec.

"Nous essayons vraiment de faire en sorte que notre produit ne soit plus une marchandise et qu'il représente une plus grande idée. En ce qui concerne son impact sur l'environnement et la façon dont il va transformer l'état d'esprit des écoliers qui l'utilisent en leur offrant une option autre que le crayon en bois." a déclaré Mahamoud Omari, PDG Momo Pencils.

Grâce à une conception qui implique le moins de machines possible, les crayons Momo garantissent le respect du contrôle de la qualité conformément aux exigences du Kenya Bureau of Standards. Après avoir roulé le graphite à l'intérieur des journaux, les crayons sont séchés au four ou à la lumière naturelle du soleil. Ils sont ensuite polis, puis coupés à la taille standard et dotés d'un revêtement en vinyle personnalisé.

"Fondamentalement, la personnalisation est un service spécial que nous proposons aux écoles, aux entreprises et même aux particuliers dans un délai très court. Par exemple, si une entreprise nous contacte, elle nous envoie son logo et ses couleurs préférées. Ensuite, nous leur envoyons une maquette de ce à quoi ressemblera le crayon." a expliqué Anwar Ahmed, directeur de production, Momo Pencils.

L'entreprise implique activement les écoles dans des activités visant à préserver l'environnement.

"Nous avons également dû faire participer ces enfants à la plantation d'arbres pour qu'ils défendent l'éducation à l'environnement et aussi pour qu'ils défendent le changement climatique à l'avenir. Vous voyez, à travers le crayon, il y a une alternative au crayon en bois, ce qui signifie qu'ils peuvent voir que cela ne signifie pas qu'il faille couper des arbres pour fabriquer des crayons. Il existe une autre alternative qui est respectueuse de l'environnement et qui est également durable à long terme." a dit Mahamoud Omari.

De nombreuses entreprises et institutions dans le monde entier font des efforts pour préserver l'environnement afin de faire face aux effets du changement climatique et pour Momo Pencils, ils disent que cela commence par un crayon.

Un reportage de Ronald Oduor, correspondant Africanews au Kenya.