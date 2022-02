Plus de 90% des déchets plastiques ne sont pas recyclés, selon l'OCDE

Moins de 10 % du plastique produit dans le monde est recyclé, selon l'OCDE. Sur 460 millions de tonnes produites en 2019 dans le monde, la production de déchets s'est établie à 353 millions de tonnes. Mais, seuls 9 % des déchets plastiques ont été en fin de compte recyclés, tandis que 19 % ont été incinérés et près de 50 % ont fini dans des décharges contrôlées.

Quant aux 22 %, restants, ils ont été abandonnés dans des décharges sauvages, brûlés à ciel ouvert ou rejetés dans l'environnement. Pour faire face aux conséquences en matière de pollution et de climat, dans son rapport perspectives mondiale du plastique, l'Organisation de coopération et de développement économiques invite les Etats à une réponse mondiale et coordonnée alors que doit s'ouvrir très prochainement une conférence de l'ONU pour l’environnement, le 28 février à Nairobi.

Elle devrait lancer officiellement des pourparlers en vue d'un futur traité sur les plastiques. Avant cette rencontre, une série de solutions a été proposée par les experts entre autres le développement des marchés de plastiques recyclés, qui ne représentent encore que 6 % des matières utilisées. Ou encore la multiplication des filières à responsabilité élargie du producteur sur la gestion des déchets, et l'imposition des seuils minimaux d’utilisation.