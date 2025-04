Sénégal : la presse dénonce une atteinte à la liberté d'expression

La Coordination des Associations de Presse (CAP) du Sénégal a dénoncé les mesures prises par le gouvernement, qu'elle considère comme une atteinte à la liberté d'expression et à la presse.

Selon la CAP, plus de 200 médias sont menacés de fermeture et plus de 20 responsables de médias ont été convoqués par les services de sécurité.

La CAP estime que ces mesures sont arbitraires et n'ont pas de fondement juridique clair. Elle dénonce également la fermeture de la plateforme de déclaration des médias et le gel du Fonds d'Appui et Développement de la Presse (FADP).

Face à cette situation, la CAP a annoncé un plan d'action comprenant des rencontres avec les acteurs concernés et un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. Les professionnels des médias sénégalais sont déterminés à défendre leur droit à la liberté d'expression et à la presse.