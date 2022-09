La Zimbabwéenne NoViolet Bulawayo en lice pour le Booker Prize

La romancière zimbabwéenne NoViolet Bulawayo fait partie des six finalistes du Booker Prize, le prestigieux prix littéraire britannique. Sa fable animalière "Glory" pourrait succéder le 17 octobre prochain à "The Promise", du Sud-Africain Damon Galgut.

Les favoris de cette édition 2022 restent les auteurs américains Elizabeth Strout avec_**"Oh William!"_, et Percival Everett, et son puissant roman sur le racisme et la violence policière, _"The Trees"**_.

L'auteur britannique de fantasy Alan Garner - le plus ancien candidat au Booker à 87 ans - figure sur la liste pour "Treacle Walker".

Autres livres sélectionnées : "Small Things Like These", de l'Irlandaise Claire Keegan, et "The Seven Moons of Maali Almeida", du Sri-Lankais Shehan Karunatilaka.

L'ancien directeur du British Museum, Neil MacGregor, qui préside le jury, a déclaré que plusieurs des livres sont inspirés d'événements réels et "abordent de longues histoires nationales de cruauté et d'injustice, au Sri Lanka et en Irlande, au Zimbabwe et aux États-Unis".

"Se déroulant dans différents endroits à différentes époques, ils traitent tous d'événements qui, dans une certaine mesure, se produisent partout et nous concernent tous", a-t-il déclaré à propos de la liste des finalistes.

Fondé en 1969, le Booker Prize a la réputation de transformer la carrière des écrivains et n'était initialement ouvert qu'aux écrivains britanniques, irlandais et du Commonwealth. L'éligibilité a été étendue en 2014 à tous les romans en anglais publiés au Royaume-Uni.

Les six auteurs retenus cette année, autant d'hommes que de femmes, viennent de quatre continents et sont de cinq nationalités. Le lauréat sera couronné le 17 octobre lors d'une cérémonie à Londres.