Deux Africaines en lice pour le Booker Prize 2020

L’une est américano-éthiopienne , l’autre est zimbabwéenne. Deux femmes, deux Africaines, sont en lice pour le Booker Prize 2020, le prix littéraire le plus prestigieux du Royaume-Uni. Il s'agit d'une première.

Maaza Mengiste est l'auteure de "The Shadow King". "Le fait qu’il y ait deux Africaines, il y a trois Noirs sur cette liste, donne l’impression que c’est un appel clair à l’industrie qu’il est possible de juger quelque chose de manière juste, de ne pas tomber dans le symbolisme, de juger une œuvre pour ce qu’elle est on a l’impression que cela ouvre une nouvelle voie pour les compétitions”, a-t-elle déclaré Maaza après l’annonce de son inscription sur la liste des six finalistes.

Titsi Dangarembga est dans la course avec son roman "This Mournable Body". En 1988 déjà, la Zimbabwéenne avait remporté le Prix des écrivains du Commonwealth pour l’Afrique avec son roman "Nervous conditions" (À fleur de peau, Albin Michel).

Maaza Mengiste et Titsi Dangarembga ont toutes les deux participé au festival des arts et du livre d’Aké au Nigeria. Cet événement est considéré comme l’un des plus importants en matière littéraire sur le continent, une sorte de tremplin pour les jeunes écrivains et éditeurs africains.