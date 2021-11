Le Sud-Africain Damon Galgut lauréat du Booker Prize 2021

Le verdict est tombé mercredi, le dramaturge et romancier sud-africain Damon Galgut a remporté le Booker Prize 2021 à Londres. Il faisait partie des six finalistes de ce prix littéraire britannique.

"The promise", qui a conquis le jury retrace l’histoire d’une famille sud-africaine de la fin de l’apartheid à la présidence de Jacob Zuma. L’ouvrage met en lumière la désintégration de la famille en Afrique du Sud alors que le pays s’ouvre à la démocratie.

Une nouvelle couronne pour l’Afrique après le Nobel de littérature attribué au Tanzanien Abdulrazak Gurnah et le prix Goncourt remporté mercredi par le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr.

"Ce fut une grande année pour la littérature africaine et j'aimerais accepter ce prix au nom de toutes les histoires racontées et non racontées, des écrivains entendus et non entendus, du remarquable continent dont je fais partie. Continuez à nous écouter. Il y a beaucoup plus à venir", a déclaré le lauréat.

Le jury de Book Prize a notamment mis en avant le côté historique et métaphorique de l’œuvre du sud-africain. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là et maintenant que j'y suis, j'ai un peu l'impression que je ne devrais pas être là", a souligné l’auteur de 57 ans.