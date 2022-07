Inflation : des Ougandais bravent l'interdiction de manifester

Les Ougandais qui protestent contre l'augmentation rapide du coût de la vie ont barricadé les rues de la ville de Jinja, dans l'est du pays, un centre important sur l'autoroute très fréquentée qui mène à la frontière du pays avec le Kenya.

La police a tenté d'enlever des pneus en feu au milieu de la route, selon des photos publiées par le journal local Daily Monitor. Ces manifestations interviennent un jour après que les autorités ont mis en garde contre un complot présumé de certains "à l'intérieur du pays et à l'étranger" visant à encourager les gens à rester chez eux pendant trois jours pour protester contre l'inflation qui a réduit la valeur d'achat du shilling ougandais.

"Après ces (trois) jours, ils prétendent que leurs prétendues protestations se transformeront en manifestations de rue ouvertes et en soulèvements de masse afin de provoquer délibérément un changement de gouvernement. Ce sont des moyens illégitimes et anticonstitutionnels que nous condamnons fermement", a déclaré la police dans un communiqué.

Hausse des prix

Le litre d'essence dans la capitale Kampala se vend maintenant au prix record de plus de 1,70 dollar, soit environ 6,90 dollars le gallon, et parfois même plus dans d'autres parties du pays.

Les rues de Kampala sont souvent encombrées aux heures de pointe par les bus, minibus et motos-taxis, mais, depuis peu certains quartiers sont vides de voitures. Il semble que de nombreux habitants aient garé leur véhicule en raison de la hausse du prix du carburant et préfèrent utiliser les motos-taxis.

En plusieurs occasions, le président ougandais Yoweri Museveni a résisté aux appels lancés à son gouvernement pour qu'il intervienne sur les prix comme l'a fait le président kenyan Uhuru Kenyatta, en augmentant ces derniers jours le salaire minimum et en subventionnant le coût de la farine de maïs, un aliment de base.

Mépris général

Les autorités ougandaises imputent les pressions inflationnistes principalement à la guerre en Ukraine.

Yoweri Museveni, un dirigeant autoritaire au pouvoir depuis 1986, a plutôt exhorté les Ougandais à se serrer la ceinture. Il s'est attiré le mépris général pour un récent discours dans lequel il a dit aux Ougandais de remplacer le pain par du manioc, affirmant que ce tubercule amylacé était une alternative saine.