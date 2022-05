Egypte : 9e édition du semi-marathon du Caire

Environ 7 000 personnes ont participé vendredi à la 9 e édition du semi-marathon du Caire sur un parcours de 21 kilomètres.

Une course présentée comme la répétition du marathon international prévu l’année prochaine dans la capitale égyptienne.

"Cette course est le début de la coopération , l'objectif est de faire du marathon du Caire un marathon international. Cela signifie qu'il faut fermer les rues et communiquer avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Intérieur pour faire de cette occasion une répétition de l' événement à venir .", a déclaré Amr Mansi, co-organisateur, président de la société I-Events.

Outre son enjeu sportif, l'initiative visait aussi à aider des habitants de la capitale égyptienne à pratiquer le sport dont les bienfaits sont plus à démontrer pour le corps humain.

"Je fais partie des gens dont le travail leur donne beaucoup de stress. Alors nous évacuons cette pression en faisant de l'exercice. Et la course à pied réduit particulièrement le stress et aide à maintenir la stabilité émotionnelle. La course à pied permet également de mieux penser et aide à la méditation. Elle nous aide à nous maîtriser en général et améliore notre santé mentale.", explique Walaa Fathalla, une participante.

Sensibiliser les populations à la dépression était justement l’un des objectifs de la course.