Les guépards menacés par le commerce illégal d'animaux de compagnie

Dans la corne de l'Afrique, la contrebande de guépards est devenue un problème, de nombreux animaux sont acheminés vers les pays du Golfe pour être utilisés comme animaux de compagnie.

Le guépard est le mammifère terrestre le plus rapide, capable d'atteindre une vitesse de plus de 60 miles par heure. Mais ils ont aussi une autre particularité : ils sont les plus rares des grands félins d'Afrique, avec moins de 7 000 individus vivant à l'état sauvage.

Les animaux du refuge pour guépards de Somaliland Heritage ont été sauvés d'un avenir incertain. Selon le centre, les guépards sont fréquemment braconnés dans les pays de la corne de l'Afrique tels que le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie. L'instabilité et les niveaux élevés de pauvreté ont permis à ce commerce illégal de prospérer ces dernières années, entraînant une baisse du nombre de guépards dans la nature.

Le Somaliland Heritage Cheetah safe house est un centre de sauvetage destiné à protéger ces animaux du commerce illégal d'animaux de compagnie. Les guépards ont une vie très difficile une fois qu'ils sont entre les mains des braconniers et des trafiquants. Ils font généralement l'objet d'un trafic vers la péninsule arabique où ils sont vendus comme animaux de compagnie au plus offrant.

Commerce illégal d'espèces sauvages

Les conditions de trafic de ces animaux sont généralement mauvaises et beaucoup d'oursons finissent par mourir avant même d'avoir atteint leur destination. Selon Patricia Tricorache, experte en commerce illégal d'espèces sauvages (IWT) pour le Cheetah Conservation Fund, les animaux sont généralement capturés lorsqu'ils sont très jeunes et subissent souvent des traitements inhumains pendant le transport.

"Ils ont généralement entre deux et quatre semaines lorsqu'ils sont capturés, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent pas de nourriture de leur mère et qu'ils sont ensuite soumis à un transport dans des conditions très difficiles. Ils ne sont pas nourris correctement, parfois ils sont maltraités", dit-elle.

Mme Tricorache ajoute que, la plupart du temps, les personnes qui achètent ces animaux ne savent pas comment s'en occuper. Ils ne savent pas comment nourrir les guépards ou quels médicaments leur donner lorsqu'ils tombent malades. "Vous pouvez trouver des guépards, si vous voyez sur les médias sociaux, ils sont dans de petites cours ou dans des salons, ils jouent avec eux de manière très brusque et c'est très stressant pour les animaux" affirme t-elle.

Huda Ali Banfas est la présidente du centre de sauvetage et est chargée de prendre soin des guépards sauvés. Elle montre les sortes de petites boîtes dans lesquelles les animaux sont souvent transportés.

"Ce seau jaune ici est aussi l'une des boîtes de transfert pour les trafiquants. En 2019, nous avons eu trois petits ici dans ce seau. Il est si petit, si vous voyez, et ce n'est pas bon pour les animaux d'être à l'intérieur de cette chose. Mais c'est le type de boîtes de transfert que les contrebandiers utilisent pour les oursons."

Selon Tomas Maule, un défenseur de l'environnement de l'Alliance pour la conservation de la Corne de l'Afrique, les guépards de la Corne de l'Afrique sont désormais en voie de disparition.

"Les guépards sont des grands félins très menacés. Les guépards vivent généralement dans des zones semi-arides et les effets du changement climatique sont donc très graves pour l'animal. L'animal vit sur de très grandes étendues et la simple gestion des zones protégées ne suffit généralement pas à le protéger à l'état sauvage", explique M. Maule.

Il ajoute qu"à l'heure actuelle, il ne reste plus qu'environ 7 000 guépards à l'état sauvage dans le monde, ce qui est en fait un nombre très, très faible et dans la corne même."

Les guépards sont classés comme vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN.