Guerre Ukraine-Russie : un Suisse pour racheter Chelsea à Abramovitch ?

Le club de football de Chelsea a peut-être trouvé son nouveau propriétaire. **Hansjorg Wyss, l'un des hommes les plus riches de Suisse, a déclaré mercredi qu'on lui avait proposé d'acheter le club, alors que l'oligarque russe Roman Abramovitch, s'est mis en retrait après l'invasion de l'Ukraine.**

Wyss a précisé qu’il se laissait quelques jours de réflexion considérant le prix demandé trop élevé (plus de 2 milliards de livres).

L'homme de 86 ans a admis son intérêt pour le rachat du club de Stamford Bridge à Roman Abramovitch, mais uniquement dans le cadre d'un consortium "de six à sept investisseurs".

Très proche du président de la Russie Vladimir Poutine, Roman Abramovitch aimerait conserver la propriété du club. Une entreprise impossible si le gouvernement britannique impose des sanctions à l'homme de 55 ans.

Un club amoureux de l'Afrique

Roman Abramovitch a pris le contrôle de Chelsea en 2003. Depuis, tous les meilleurs joueurs du continent ont porté le mythique maillot bleu :

L'Ivoirien Didier Drogba, le Camerounais Samuel Eto'o, l'Egyptien Mohamed Salah et aujourd'hui le meilleur gardien du monde, le Sénégalais Edouard Mendy.

Aux côtés du Marocain Hakim Ziyech, il a tout remporté en quelques mois : champion d'Angleterre, d'Europe et du monde.

Entre-temps, on n'oubliera pas le passage d'autres grands talents du continent comme le taureau ghanéen Michael Essien ou les Nigérians Obi Mikel et Victor Moses voire le capitaine du Burkina Bertrand Traoré et le Sénégalais Demba Ba.