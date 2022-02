Le Maroc et Israël veulent stimuler leurs relations commerciales

Création de zones industrielles qualifiées au Maroc, événements promotionnels et visites d’affaires tels sont les projets placés dans les tuyaux par les autorités marocaines et israéliennes pour tenter de stimuler leurs relations commerciales.

Lundi, la ministre israélienne de l’industrie et du commerce et son homologue marocain ont signé au Maroc, des accords appelés à soutenir cet engagement.

"La rencontre avec la ministre de l'Économie et de l'industrie d'Israël, Orna Barbivai, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe signée le 22 décembre 2020 à Rabat, dans laquelle les deux pays manifestent leur volonté de promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante dans les domaines du commerce, de la finance et de l'investissement ainsi que de l'innovation et de la technologie.", a déclaré Ryad Mezzour, ministre marocain de l'industrie et du commerce.

Côté israélien, le rôle stratégique du royaume chérifien sur le continent et en Europe est mis en avant.

"Israël reconnaît la capacité géopolitique stratégique du Maroc avec l'Afrique et l'Europe, et nous ne doutons pas que la coopération en la matière ouvrira davantage de marchés à l'industrie, à l'exportation et à l'importation sous tous les aspects.", a déclaré Orna Barbivai, ministre israélienne de l'Économie et de l'Industrie.

Israël veut porter à un demi-milliard de dollars, le volume de ses échanges commerciaux avec le Maroc. Il est actuellement de l’ordre de 130 millions de dollars.