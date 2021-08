Visite historique d'un haut responsable israélien au Maroc

Le Maroc et Israël poursuivent leur rapprochement.

Le temps d’une visite historique à Rabat, Yaïr Lapid, ministre des affaires étrangères israélien a inauguré un bureau de représentation diplomatique dans la ville.

C’est la première fois qu’un ministre de l’état hébreu vient au Maroc depuis 2003.

Yair Lapid et son homologue marocain Nasser Bourita, ont également signé trois accords sur les consultations politiques, l'aviation et la culture.

"Aujourd'hui, nous changeons cela au profit du tourisme et de l'économie, du commerce et des échanges culturels, de l'amitié et de la coopération. Ce moment va améliorer nos vies, car c'est ce que fait la paix. La guerre met fin à la vie, alors que la paix la cultive." a révéléYaïr Lapid , ministre israélien des Affaires étrangères.

Cette rencontre approfondit la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël conclue en décembre 2020.

Le Maroc est le quatrième pays arabe à avoir améliorer ses relations diplomatiques avec Israël.

"Pour soutenir la dynamique de coopération, nous avons créé cinq groupes de travail pour les secteurs prometteurs : recherche et innovation, tourisme et aviation, agriculture, énergie et environnement, et commerce et investissement. Ces groupes ont tenu plusieurs réunions et ont défini des objectifs et des recommandations." a déclaré Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères.

Cette rencontre intervient près d’un mois après la révélation de l’usage fait par les services marocains du logiciel espion israélien Pegasus pour surveiller des journalistes et des activistes politiques. Le dossier, embarrassant pour les deux pays, ne figure pas dans l’agenda de cette visite.