Espagne : ouverture d’une école de cinéma Kourtrajmé

Derrière les murs de ce bâtiment austère, se trouve la nouvelle école de cinéma gratuite du collectif français Kourtrajmé. Après Paris, Marseille et Dakar, c’est au tour de Madrid d’accueillir l’école, qui a ouvert dans un quartier populaire du sud de la capitale espagnole. Ici, les élèves sont reçus sans condition de diplôme ni limite d’âge.

L’idée vient du réalisateur français Ladj Ly, rendu célèbre grâce à son film à succès Les Misérables, un film primé au festival de Cannes en 2019 et sélectionné aux Oscars.

"Et l'idée de ces écoles est de former ces jeunes qui n'ont pas la chance, les opportunités ou les moyens de s'inscrire dans une école de cinéma, car nous savons qu'aujourd'hui, il est trop difficile de s'inscrire dans des écoles de cinéma. Et on a eu l'idée de s'installer en périphérie de la ville, dans des quartiers difficiles, justement pour leur en donner l'opportunité et aussi pour qu'ils soient motivés d'avoir une école dans le quartier où ils pourront étudier le cinéma", explique le réalisateur.

Ici, on applique le même principe que dans les autres écoles Kourtrajmé : une poignée d’élèves (24 ici) sélectionnée parmi des candidatures modestes mais prometteuses. Car le plus important, c’est la motivation et la passion.

"J'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime, vous savez, l'art en général. Et en fait, j'ai toujours eu beaucoup d'idées en tête et je sais que je ne suis pas issu d'une famille riche et tout, donc en fait, j'ai toujours attendu que quelque chose se produise pour que je puisse trouver la façon de montrer ce que j'ai à montrer", explique Steven Bruce, un des étudiants.

Pour Bêo Antarez, le directeur de l’école, le but est aussi de diversifier le paysage cinématographique espagnol. Car selon lui et selon ses propres termes, les spectateurs ne voient souvent que les mêmes visages sur les écrans.

"Si le cinéma est une image, un écran, c'est un petit écran en Espagne. Parce que nous voyons les mêmes visages à chaque fois et qu'il est temps d'ajouter de nouveaux visages. Plus de diversité, plus de nouvelles histoires, plus de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir."

Voici peut-être les visages des futures étoiles du cinéma. Et peut-être qu’un jour certains d’entre eux auront la chance de fouler les tapis rouges à Cannes ou Hollywood.