Cinéma : Denzel Washington, rôle principal de "La tragédie de Macbeth"

Denzel Washington s'attaque une nouvelle fois à Shakespeare. Sans avoir jamais vu Macbeth, il a accepté de tenir le rôle principal de cette nouvelle adaptation de Joel Coen. "La tragédie de Macbeth" traite de l'ambition et de la soit de pouvoir. Un sujet, qui résonne aussi bien dans les temps modernes que par le passé.

"Je pense que n'importe quel moment est un bon moment pour raconter cette histoire", explique Denzel Washington. "C'est tellement intéressant, beaucoup de gens ont posé cette question : 'Pensez-vous que cela reflète l'époque ? Non, il l'a écrite il y a 400 ans. Malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé. Vous savez, il s'agit toujours de cette lutte pour le pouvoir - la lutte pour le pouvoir et l'abus de pouvoir. Ces thèmes sont les mêmes aujourd'hui et il y a 400 ans."

Les acteurs ont pu répéter trois semaines avant le tournage sur les lieux, afin de préciser le sens de leurs répliques shakespeariennes. Cela leur a permettaient également d'observer les acteurs s'entraîner et de peaufiner leur travail.

"Les gens se demandent ce que l'on peut bien retenir de ce film ?", continue Corey Hawkins. "Vous prenez ce que vous voulez, ce qui a du sens pour vous. Lorsque vous regardez le film, avec ces décors de rêve, cela permet au public de l'appréhender d'une manière différente. Les spectateurs apportent leur propre sensibilité, au lieu de masquer leurs émotions.

Le film est déjà tellement riche en termes de dialogues. Mais finalement, le voir et ensuite être là sur ces scènes, tout est tourné à l'intérieur en studio, et je me disais, c'est impossible. Mais ils l'ont fait et c'était parfait. C'était impeccable. Il n'y a pas eu de contretemps dans la production. Je me souviens du look book que Joel m'a envoyé au tout début ; lorsque vous regardez le film, il s'y est tenu au détail près, il a littéralement donné vie au film."

La tragédie de Macbeth est à l'affiche de certains cinémas. Et disponible en streaming sur Apple TV+.