Cinéma : 24 ans après, "Gladiator" revient avec Denzel Washington

Vingt-quatre ans après "Gladiator" fait son retour sur les écrans. C’est en fait "Gladiator 2" qui sort du laboratoire.

Pour cette une nouvelle version du le film culte de Ridley Scott , Paul Mescal remplace Russell Crowe dans le rôle de Lucius Verus. Le neveu d e l’empereur Commode qui doit se battre dans sur le ring des gladiateurs pour sa vie devant un public en ébullition. Alors que Connie Nielsen incarne toujours Lucilla, non sans surprise.

'’Quand ils m'ont appelée et m'ont dit que nous allions définitivement le faire et que je voulais bien y participer ? J'étais un peu comme, 'vraiment ? Est-ce qu'on va faire ça ? Ça va être un peu effrayant. Les gens ont vraiment aimé le premier. Il y a intérêt à ce que ce soit bon. Et puis j'ai lu le scénario et j'ai été époustouflée par l'histoire, vraiment, vraiment bonne, et par les points de l'intrigue qui m'ont amenée à me dire : 'OK, ça va être génial'. Oui.’’, a déclaré Connie Nielsen, actrice.

Denzel Washington entre lui aussi dans le monde romain antique en incarnant Macrinus. Il dit admirer la ténacité de son personnage.

‘’Je pense que c'est un homme sympathique. Il est mal conseillé. Je pense qu'il a été abusé. Et je pense qu'il a l'intention de s'en prendre à tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Je pense que c'est un génie qui a réussi à passer du sol de l'arène aux couloirs de ce qu'on appelait la hiérarchie romaine. Je lui reconnais beaucoup de mérite. Maintenant, comment nous en sommes arrivés là. Vous savez, nous n'en voyons pas la moitié’’, raconte Denzel Washington, acteur.

‘’Gladiator 2’’ est dans les salles de cinéma du monde entier depuis jeudi 14 novembre.