USA : John Boyega raconte le destin "brisé" d'un ancien combattant

L'acteur britannique d'origine nigériane John Boyega incarne le vétéran des Marines Brian Brown-Easley dans le nouveau film "Brisé". Un scenario poignant tiré d'une histoire vraie.

Après que le ministère des anciens combattants a cessé de lui verser des allocations d'invalidité, Brian Brown-Easley a pris en otage plusieurs personnes dans une banque de la banlieue d'Atlanta, déclenchant une confrontation tendue avec les forces de police et les médias.

"Honnêtement, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de soutien", déclare John Boyega à propos du cas de Brown-Easley.

"Cela arrive à beaucoup de gens. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas de famille ou d'expérience directe pour le savoir. Et j'espère vraiment que cela aidera les gens à lancer cette conversation sur la façon de traiter les personnes qui se battent pour votre sécurité, pour votre tranquillité d'esprit ? Comment mieux les traiter ?"

L'acteur explique que ce film n'est pas un simple "thriller générique" avec "des cris et des hurlements", mais une histoire axée sur les personnages et les luttes de Brown-Easley. John Boyega estime que le rôle l'a changé "spirituellement" et lui a permis d'apprécier davantage sa vie quotidienne.

L'acteur Michael K. Williams, aujourd'hui décédé, joue le rôle du négociateur d'otages Eli Bernard aux côtés de Boyega.

"Michael s'est présenté à nous, et il était cool à propos du processus, il était cool à propos de tout ce que nous avions besoin de faire d'un point de vue créatif", se souvient Boyega. "Peu importe où vous allez, assurez-vous d'être ouvert au processus, ne laissez pas la célébrité, le pouvoir, l'argent, quoi que ce soit, vous empêcher de faire ce que vous devez faire pour être en mesure d'interpréter, vous savez, des rôles."

"Brisé" est disponible en téléchargement numérique depuis le 27 mars.