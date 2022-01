CAN 2021 : Objectif qualification pour le Nigéria

Les Super Eagles sont plutôt détendus à l'heure d'affronter le Soudan ce samedi à Garoua. Les Nigérians viseront un second succès dans cette CAN 2021, succès qui serait synonyme de qualification.

Les joueurs d'Augustine Eguavoen ont impressionné lors du premier match contre l'Egypte et se positionnent désormais parmi les favoris du tournoi.

Le sélectionneur nigérian tempère l'enthousiasme des supporters, il ne faudra surtout pas sous-estimer les Faucons soudanais :

"Le Soudan n'est pas un adversaire facile. Ils ont un point, nous en avons trois, nous voulons consolider cela et nous allons continuer à pousser pour avoir une chance de nous qualifier (pour la phase à élimination directe). Ils ont des joueurs dans leur attaque qui sont assez rap ides, probablement aussi rapides que Mo Salah (l'attaquant de Liverpool et de l'Égypte), mais demain ils jouent contre le Nigeria et nous nous attendons à ce qu'ils élèvent leur niveau de jeu, mais nous saurons répondre présent."

Les Soudanais restent sur un triste match nul face à la Guinée-Bissau (0-0). Désormais appelés à affronter les deux meilleurs équipes de la poule, ils n'ont clairement pas la faveur des pronostics.

"Beaucoup de gens s'attendent à ce que nous perdions, reconnait le capitaine des faucons, Yasin Hamed. Mais vous savez, dans le football, tout peut arriver. Pour nous, le plus important se passe sur le terrain, c'est la que nous devons prouver que nous avons le niveau, prouver que nous sommes une équipe. Nous sommes comme une famille et nous pouvons tout faire ensemble."

Toujours à Garoua, l'Egypte de Mo Salah sera attendue au tournant. Les Pharaons ont été surclassés par le Nigeria et une nouvelle contre-performance pourrait sonner le glas de leurs ambitions lors de cette CAN.