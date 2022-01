CAN 2021 : le Cameroun premier qualifié

Le Cameroun poursuit son parcours sans faute dans la CAN 2021 et assure déjà sa place au prochain tour. Après le Burkina Faso, c'est l'Ethiopie qui s'est incliné jeudi face aux Lions Indomptables (4-1).

Surpris dès la quatrième minute de jeu sur un but de Dawa Hotessa (0-1), les hommes de Toni Conceiçao n'ont pas mis longtemps à reprendre le contrôle de la rencontre. Karl Toko Ekambi a égalisé après huit minutes de jeu sur la pelouse du stade d'Olembe à Yaoundé (1-1).

La différence s'est faite en seconde période sur un nouveau doublé inscrit en l'espace de deux minutes par Vincent Aboubakar (3-1), désormais meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations.

En fin de match, Karl Toko Ekambi s'est offert lui aussi un second but pour assurer le succès 4-1 du pays organisateur. "On est heureux car cette victoire est synonyme de qualification" s'est félicité en conférence de presse Karl Tolo Ekambi qui a été élu joueur du match. " Malgré ce but encaissé d'entrée, on a su réagir. Cela prouve que l'on est solide et que l'on est prêt pour aller au bout dans cette compétition."

Le Burkina Faso se relance face au Cap Vert

Le Cameroun déjà vainqueur du Burkina Faso sur le score de 2-1, se détache dans le groupe A avec désormais 6 points en deux matchs. Le Burkina Faso profite de sa victoire 1-0 sur le Cap Vert pour revenir à hauteur de son adversaire du soir et se relancer dans la course à la qualification. L'unique but de la partie a été inscrit par Hassane Bandé à la 39e minute de jeu (1-0).

Lors de la dernière journée du groupe A disputée le 17 janvier à 17h00, le Cap Vert sera opposé au Cameroun tandis que le Burkina Faso visera une seconde victoire d'affilée face à la lanterne rouge, l'Ethiopie.