Éthiopie : célébration du Noël orthodoxe à Lalibela

Lalibela, ville du nord de l'Ethiopie est connue pour ses églises monolithes et la célébration de la Gena, la naissance de Jésus-Christ, qui a lieu ici chaque 7 janvier selon la tradition orthodoxe. Cette année, encore les pèlerins étaient nombreux, à avoir participé à la veillée et aux 43 jours de jeûne qui précèdent cette fête orthodoxe.

"L'atmosphère était très mauvaise, et je ne m'attendais pas à venir célébrer la fête ici. Quand j'ai appris que la ville avait été libérée, j'ai décidé de célébrer Noël à Lalibela et je voulais aussi remplir mon pacte avec Dieu. Cela me rend heureux, et la situation est sûre."

Il y a trois semaines, les troupes gouvernementales éthiopiennes ont repris Lalibela, qui abrite 11 églises anciennes taillées dans la roche, chassant les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) qui contrôlaient la ville depuis août.

En Éthiopie, cette fête familiale est marquée dans certaines régions par des danses traditionnelles ou un jeu de hockey appelé Yegenna Chewata. Selon la tradition, les bergers locaux auraient fait du hockey la nuit de la naissance de Jésus. La tradition veut que l'on mange le plat national dorowot (ragoût de poulet) sur du Gena.

De nombreux chrétiens orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier. Entre autres, ceux de Russie, d'Ukraine, de Serbie, d'Égypte voisine, de Biélorussie, de Géorgie, du Kazakhstan, de Macédoine et de Maldova.