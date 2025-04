Ethiopie : les séquelles de la guerre du Tigré sur les anciens combattants

Dans les rues de Mekele, le ballet des fauteuils roulants fait partie intégrante du paysage. Des vétérans mutilés par la guerre du Tigré, ce conflit sanglant dans le nord de l'Ethiopie attendent du toujours de l'aide.

Ces personnes sont les victimes d'un conflit sanglant qui a fait plus de 600 000 morts dans le nord du pays.

Mais de nombreuses personnes sont restées handicapées à cause de la guerre et beaucoup doivent se remettre de leurs blessures dévastatrices sans l'aide dont elles ont besoin.

Chandera Weldesenbet, vétéran de 41 ans, en est un exemple.

Il craint de mourir avant d'avoir reçu l'aide dont il a besoin.

Ancien combattant de la récente guerre dans la région éthiopienne du Tigré, il a des éclats de métal dans le corps qui n'ont pas encore été enlevés, plus de deux ans après la fin des combats.

Ne pouvant bénéficier de soins médicaux spécialisés, Chandera est cloué au lit la plupart du temps à cause de la douleur.

Il est l'une des nombreuses victimes dont les blessures non ou mal soignées rappellent le bilan de la guerre.

"Quand je pense à mes perspectives d'avenir et à ma capacité à élever un enfant dans de telles conditions, je me sens désespéré", déclare-t-il, avec son enfant en bas âge et sa femme à ses côtés.

M. Chandera, ancien employé d'hôtel dans la ville de Shire, a constaté que les établissements de santé de la région avaient été en grande partie détruits par les combats.

Temesgen Tilahun, chef de la commission nationale de réhabilitation éthiopienne, a déclaré à l'Associated Press qu'il y avait plus de 43 000 anciens combattants tigréens.

Des milliers de personnes ont été tuées au cours de la guerre qui a opposé les combattants locaux aux troupes fédérales alliées à des combattants d'autres régions, et qui s'est achevée en 2022.

Personne ne sait combien de personnes ont été blessées.

Rahel Gebrekidan, l'épouse de Chandera, explique combien sa famille a perdu à cause de la guerre : "Avant la situation, nous menions une vie agréable. Cependant, après la guerre, ma famille et moi, qui vivions à Humera, avons été forcés de fuir et nous nous trouvons maintenant dans cette situation difficile. Nous manquons de nourriture et d'eau, mon mari a été opéré de la jambe et de la tête, mais il n'a pas reçu les soins nécessaires. Nous sommes dans une situation désastreuse.

Certains anciens combattants du Tigré sont rentrés chez eux pour constater qu'il n'y avait aucun moyen de bénéficier d'un soutien médical pour des handicaps permanents.

Le centre d'ortho-physiothérapie de Mekele, qui opère dans le Tigré depuis près de trente ans avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge, tente de combler cette lacune.

Le groupe a traité des combattants handicapés, en leur fournissant des prothèses et des aides à la mobilité telles que des béquilles. Mais elle n'est pas en mesure d'aider toutes les personnes qui en ont besoin sans financement supplémentaire.

Birhane Teame, directeur du centre d'orthophysiothérapie de Mekele, explique : "Tous les services de ce centre sont gratuits. Nous fournissons des prothèses, des appareils orthopédiques et des aides à la mobilité telles que des béquilles et des déambulateurs. En outre, nous assemblons des fauteuils roulants et fournissons des services de physiothérapie".

Mais avec le nombre d'ex-combattants blessés nécessitant un traitement, le centre dépasse sa capacité et la charge de travail est immense.

Birhane Teame déclare : "Nous avons fourni 180 000 services au cours des 28 dernières années, mais ce chiffre n'est pas comparable à celui des trois dernières années. L'étendue des dégâts durant cette période a été considérable, les conséquences directes et indirectes de la guerre étant graves. Rien qu'au cours des trois dernières années, nous avons fourni 65 000 services. Le fardeau qui pèse sur ce centre de physiothérapie est donc immense".

Teame a exhorté les organisations internationales à aider son groupe "à alléger le fardeau" dans le Tigré.

Hiluf Haile a réussi à suivre une thérapie dans la capitale du Tigré, Mekele, pour s'adapter à une nouvelle prothèse de jambe dans le seul centre du Tigré qui propose ce type de traitement.

Mais il a été témoin du manque chronique de soutien aux autres anciens combattants handicapés.

Hiluf Haile déclare : "Si possible, je recommanderais aux combattants blessés de suivre un traitement orthopédique. Les autres matériaux artificiels ne posent pas de problème majeur, c'est le traitement qui importe".

De nombreux blessés graves n'ont qu'un accès limité à la thérapie orthopédique et doivent naviguer dans des communautés endommagées qui n'ont que peu ou pas d'infrastructures pour les accueillir. Beaucoup survivent en mendiant.

Avec des ressources limitées alors que le Tigré se remet de la guerre, le gouvernement régional a demandé au gouvernement fédéral d'Addis-Abeba, la capitale, de lui apporter un soutien accru et aux donateurs internationaux de venir à la rescousse.

Le gouvernement a proposé aux anciens combattants de réintégrer les forces armées.

Gebrehiwot Gebrezgiabher, commissaire chargé de la gestion des risques de catastrophes dans la région du Tigré, explique : "Nous avons beaucoup de personnes handicapées dans la région du Tigré et elles ne peuvent pas vivre sans soutien. C'est pourquoi nous attendons de ces personnes, des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes handicapées qu'elles fassent du plaidoyer, du lobbying et qu'elles bénéficient d'une aide alimentaire immédiate et d'une aide médicale d'urgence. L'un des problèmes cruciaux concerne les médicaments et d'autres questions. La situation est donc très difficile dans le Tigré".

À la tombée de la nuit à Mekele, nombreux sont ceux qui espèrent des lendemains meilleurs alors qu'ils se remettent des traumatismes de la guerre.