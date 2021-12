Cameroun : "Mola", la mascotte de la CAN, entame sa tournée à Douala

Mola, la mascotte de la CAN 2021, a commencé sa tournée au Cameroun, pays qui accueillera la compétition dans un mois.

La tête de lion, à l'image de l'équipe de football camerounaise, les "Lions indomptables", a été accueillie à Douala par les autorités de la région et par des chants et des danses.

Mola a tenu a marquer les esprits et ça fonctionne. "Je suis très fière car ça sera finalement chez nous, je suis très contente ». « Le voir de face est impressionnant, c’est sublime » reconnaissent Sandra et Brenda, habitantes de Douala.

La dernière édition au Cameroun date de 1972

A chacun de ses déplacements une liesse l’entoure, témoignage de l’engouement de la population pour cette nouvelle CAN qui n'a pas pu se tenir en 2021 à cause de la pandémie du Covid 19.

Et surtout, le pays n'avait pas reçu la compétition depuis 50 ans.

"C'est une fierté de voir qu’après tant de tergiversations, les choses auront finalement lieu, se réjouit Marcel, un habitant de Douala. Cette CAN aura définitivement lieu et je pense que c’est bien pour le peuple camerounais qui attendait cet événement ».

Pour la suite, Mola, qui signifie "l’ami", "le frère", se rendra dans toutes les régions du Cameroun y compris les villes qui n’accueilleront pas la compétition.

24 équipes attendues

Un début de tournée qui intervient juste une semaine après l’arrivée au Cameroun du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations.

En tout, 24 équipes sont attendues sur place avec 4 qui évolueront à Douala dans la poule E qui comprend l’Algérie, la Côte d’Ivoire comme favoris, ensuite la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale.