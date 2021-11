Kenya : une académie de football aide les enfants les plus démunis

Le quotidien des enfants des quartiers défavorisés n'est pas toujours agréable, étant donné les nombreux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Mais pour certains, l'académie de football ACAKORO offre l'opportunité de changer la vie des moins chanceux et de redonner espoir à ceux qui vivent dans les bidonvilles de Korogocho à Nairobi.

"Nous proposons un sport enrichissant et des activités de développement des compétences qui favorisent l'inscription à l'école et la réussite scolaire de certains des enfants les plus défavorisés du bidonville de Korogocho et de ses environs", explique Mohamed Rashid, responsable des opérations de l'ACAKORO Football Academy.

Les programmes sont conçus pour réduire la pauvreté de s bénéficiaires tout en leur offrant des opportunités rares de jouer contre certains des plus grands clubs de football européens, comme l'explique Lukas Mott, le responsable des sports.

"Une fois par an, nous nous rendons en Europe avec l'équipe pour participer à un tournoi international. Dans le passé, nous avons eu de grands succès là-bas contre des clubs professionnels comme l'Athletico Madrid, le FC Barcelone et cela donne aux enfants l'occasion de montrer leurs compétences à un niveau international".

Les enfants souffrant de handicap sont également inclus dans les programmes mis en place par l'académie.

"Nous avons mis en œuvre un projet pilote avec UNICEF Kenya en 2019, dans le cadre duquel nous avons intégré 10 enfants souffrant de handicaps intellectuels légers", reprend le responsable des opérations.

"Nous avons également eu la chance de recevoir un atelier de renforcement des capacités de Special Olympics concernant l'inclusion de la composante handicap dans notre projet".

En plus de jouer au football, les enfants des bidonvilles de Korogocho ont l'occasion de s'adonner à d'autres activités initiées par l'Académie de football ACAKORO qui leur permettront de changer leur vie.