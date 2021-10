Beach Soccer : le Sénégal dispute le tournoi intercontinental à Dubaï

Le spectacle promet d'être au rendez-vous du 2 au 6 novembre prochain, à Dubaï, à l'occasion de la 10e édition du tournoi international de Beach Soccer.

Les huit meilleures équipes de la planète seront en lice sur les terrains ensablés des Emirats arabes Unis pour le plus grand bonheur du président de laFédération, Joan Cusco, qui a supervisé, lundi, le tirage au sort.

"Cette 10e édition du rendez-vous intercontinental prouve que la compétition s'est installée à travers un partenariat fort entre le département des sports de Dubaï et la Fédération internationale de Beach Soccer", se félicite Joan Cusco. "Nos attentes sont élevées cette année car l'épreuve regroupe huit équipes de très haut niveau. On s'attend à des parties très serrées, avec beaucoup de buts et du spectacle. On espère que les participants vont prendre beaucoup de plaisir."

Le Sénégal dans un groupe relevé

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, tentera de porter haut les couleurs du continent. Le représentant africain a été placé dans le groupe A en compagnie du pays hôte, les Émirats arabes unis, et de deux ténors européens, le Portugal et l'Espagne. Le groupe B mettra aux prises la Russie, l'Iran, le Paraguay et le Japon.

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales avec la perspective pour le Sénégal de retrouver, la Russie, championne du monde en titre.