CAN Beach Soccer : le Sénégal sur le toit du continent

Raoul Mendy et ses partenaires ont montré samedi au Mozambique qu’ils sont bien les rois du Beach Soccer africain après leur victoire 4 buts à 1.

Devant un public acquis à sa cause, samedi, le pays de la Teranga a remporté sans trembler la 10e édition de la CAN du Beach Soccer. Une finale à sens unique et une sixième étoile au goût très particulier.

'' Dieu merci, on a travaillé durement pour atteindre notre objectif. Aujourd’hui, on est très, très content parce qu’on a libéré le peuple sénégalais maintenant, comme on le dit, l’objectif a été atteint mais il y a un autre objectif que tout le monde connait, il est temps qu’on rentre dans le carré d’as de la Coupe du monde inchallah '', se félicite Seyni Ndiaye, gardien de but de l’équipe du Sénégal.

Avant d’ajouter : '' C’est une grande satisfaction pour nous, c’était aussi un devoir de gagner cette compétition on s’est battu pendant des mois, durant la préparation et tout. Donc, tout ce qui nous restait à faire, c’était de remporter ce trophée ce soir. C’est une grande satisfaction, c’est différent des autres compétitions de toutes les façons. Donc, gagner chez nous, c’est vraiment inexplicable''.

Du côté mozambicain, perdre cette finale n’a rien d’un drame, bien au contraire. En effet, le coach de l’équipe préfère rester positif. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un novice atteint une finale de Coupe d’Afrique des nations.

'' Je ne suis pas déçu, je suis très content parce que c’est la première fois que le Mozambique se qualifie à la Coupe d’Afrique des Nations et nous avons bien défendu le pays dans cette compétition. Mais c’est la meilleure équipe qui a gagné ce soir, le Sénégal. Donc je suis très content parce que nous avons perdu contre la meilleure équipe. Mais l’année prochaine, on essaiera de faire mieux parce que la CAN se jouera chez nous. Nous espérons réaliser la même performance et aller jusqu’en finale'' , explique Abineiro Ussaca, le coach mozambicain.

C’en est donc fini pour cette Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer. Une semaine de compétition, de la pression et un champion, un très beau champion, le Sénégal.

Les Lions de la Teranga qui remportent leur sixième sacre dans cette compétition. Face à une équipe mozambicaine qui a créé la surprise pour sa première participation.

Et un lot de consolation justement pour cette équipe vice-championne : elle accompagnera le Sénégal à la prochaine Coupe du monde, ce sera en août prochain en Russie.