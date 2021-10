Cinéma : "The Harder They Fall" revisite le western

Dans ce western, un bandit (Jonathan Majors) découvre que son ennemi (Idris Elba) va être remis en liberté et réunit alors toute sa bande pour assouvir sa vengeance.

Le long métrage "The Harder They Fall" a lancé l'édition 2021 du festival du film de Londres. L'occasion d'une déambulation sur le tapis rouge londonien pour toute l'équipe du film. Le rappeur Jay-Z qui produit le film avec James Lassiter et les deux acteurs qui tiennent les premiers rôles,Idris Elba et Regina King, étaient en première ligne

"The Harder They Fall" entend redéfinir le genre du western avec une distribution principalement noire. Et si les personnages sont bien réels, l'histoire sort de l'imagination du réalisateur Jeymes Samuel et de son co-scénariste Boaz Yakin.

"Jay-Z m'a fait part du scénario, et expliqué que c'était un western. Honnêtement, je ne suis pas fan de western", explique le producteur,James Lassiter. "M\_ais Jay-Z a tellement insisté que j'ai fini par lire le scénario et rencontrer le réalisateur. Et à partir de là, j'ai fais confiance à mon instinct."_

"Tous ces personnages ont existé de Jim Beckworth à Bill Pickett", raconte l'acteur RJ Cyler. "Nous devions juste apporter notre touche, différentes nuances dans notre jeu et des petits trucs en plus qui ne correspondaient pas forcément à la réalité. Mais c'était tellement amusant d'incarner ces personnages."

"Les Noirs existaient bien dans l'Old West et ce n'est que la réécriture qui nous a effacé lentement de l'histoire. Du coup, ce film vient corriger certaines de ces erreurs", complète l'acteur Edi Gathegi.

Idris Elba se félicite de son côté de l'aboutissement du projet :"Ce film a failli ne jamais voir le jour. Alors on a vraiment savouré sur le plateau tournage. Et c'est une joie immense de venir défendre ce film ici aujourd'hui."

"The Harder They Fall" sera disponible sur Netflix à partir du 3 novembre 2021.