Festival du film afro-américain : "The Harder They Fall" favori

Regina King, Lil NasseX, Jennifer Hudson, Megan De Stallion et Tiffany Haddish...Une pléthore de stars en compétition pour le titre d'artiste de l'année. Les nominations pour la 53e cérémonie des NAACP Image Awards ont été dévoilées.

Organisés chaque année par l' Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, les NAACP Image Awards auront lieu à Los Angeles le 27 février prochain.

Pour cette édition 2022, le géant de l'industrie Netflix est omniprésent avec 52 nominations dont 12 pour le seul "The harder they fall", le film produit par Jay-Z.

Fort de son casting quatre étoiles, il se retrouve en compétition pour le titre de meilleur film avec "King Richard", produit par Will Smith, mais aussi "Respect", qui suit l'ascension de la carrière d'Aretha Franklin, "The United States vs. Billie Holiday" et "Judas and the Black Messiah".

Côtés séries, "Insecure" rafle à elle seule 13 nominations dont celle de meilleur série comique.

"H.E.R." domine la catégorie musique avec six nominations dont celle de meilleure artiste féminine et de meilleur album pour "Back of My Mind".

Cette 53ème édition sera présenté par Anthony Anderson, star de "black-ish" et sept fois lauréat du NAACP Image Award.