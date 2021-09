Le ras-le-bol de Romelu Lukaku

Alors que la Belgique se prépare à affronter la République Tchèque dimanche, les Diables Rouges sont particulièrement marqués par le nouveau scandale de racisme qui frappe cette semaine le football européen.

Les nouveaux dérapages en Hongrie, dans un stade déjà suspendu pour les mêmes raisons exaspèrent Romelu Lukaku, le meilleur joueur d'une sélection aussi cosmopolites que la Belgique

"Nous parlons toujours des questions raciales, des trop nombreuses discriminations qui se produisent sur et autour d'un terrain de football. Il est vraiment de faire quelque chose, parce que nous sommes en 2021. Beaucoup d'équipes ont des joueurs de différentes ethnies, religions et autres. Et maintenant, je pense que la FIFA et l'UEFA doivent intervenir, parce que trop c'est trop, pour être honnête."

Les Anglais Raheem Sterling et Jude Bellingham ont vécu 90 minutes particulièrement hostiles mercredi à Budapest. Conspués avant le match alors qu'ils posaient un genou à terre, insultés, moqués par les tribunes, les deux joueurs ont su garder leur calme et participer à la facile victoire de leur sélection 4-0.