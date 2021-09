Afrique : examen régional de la mise en œuvre du Pacte pour les migrations

Les pays africains ont clôturé la première conférence virtuelle intergouvernementale axée sur l’Examen régional africain de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Lors de cet événement, est notamment intervenu le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants. Felipe González Morales a mis en avant les effets de la pandémie sur la question migratoire.

"On peut observer dans le monde entier que la pandémie a gravement affecté les droits humains des migrants de différentes manières et a dressé des obstacles supplémentaires à la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations. La pandémie ne doit cependant pas servir d'excuse pour remettre à plus tard la prise de mesures visant à progresser vers la réalisation des objectifs du Pacte mondial", a-t-il dit.

Lors de cette conférence, présidée par le Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a, lui, souligné l’importance primordiale à accorder à l’amélioration des conditions des migrants et à la bonne application des dispositions dudit Pacte.

"Le vrai fléau n'est pas la migration, mais la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Le vrai biais est cet imaginaire faussé par les aprioris, qui perçoit les migrants comme moins humains d’un côté que de l’autre d'une frontirè. Le véritable écueil est que les migrants soient les grands oubliés du développement, des pandémies et de l'équité sociale", a insisté Nasser Bourita.

Adopté au Maroc en décembre 2018, Le Pacte mondial pour les migrations comprend 23 objectifs pour une meilleure gestion des migrations aux niveaux local, national, régional et mondial.