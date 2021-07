Une technologie "made In Rwanda" au service de la communauté   -  

James Ndekezi et Israel Nishimwe sont Rwandais. Ils ont 21 et 25 ans et sont à la tête de Kwaanda Labs, une société qu’ils ont créée pour aider leur communauté. Grâce à leurs compétences, ces deux jeunes innovateurs et entrepreneurs technologiques se sont lancés dans l’électricité sans fil.

Leur objectif numéro un est de pallier les courts-circuits et autres problèmes récurrents rencontrés par les Rwandais au moment de recharger leurs appareils électroniques. Ils veulent aussi que leur action permette de limiter l'importation de technologies étrangères et de promouvoir celles "Made in Rwanda".

"Kwaanda Labs a été fondé en 2018 avec l'objectif et le but de résoudre les problèmes sociaux grâce à la technologie rwandaise. Au lieu de faire venir de la technologie de l'extérieur du pays, nous recherchons à fabriquer la nôtre. Nous n’avons pas besoin d’aller chercher la technologie à l’étranger. Nous fournissons des appareils électroménagers pour alimenter les appareils électroniques sans fil. Pour ce faire, nous nous servons d’une table ou autre bien domestique auquel nous intégrons cette technologie. Nous fabriquons un dispositif pour un émetteur et un récepteur. Le premier transmet l'électricité sans fil et le second la reçoit", explique Israel Nishimwe, co-fondateur de Kwaanda Labs.

La transmission d'énergie sans fil utilise un champ électromagnétique entre deux objets. Les fondateurs de Kwaanda labs assurent que les chargeurs sans fil fournissent plus facilement et plus rapidement de l’électricité et que le concept est bien plus abordable. James Ndekezi encourage les autres jeunes à entrer dans la dynamique et à mettre leurs qualités et compétences au service de leurs communautés.

"Ne restez pas assis sans rien faire. Faites le premier pas, examinez les problèmes de la société et essayez de les relier à votre passion, à votre talent et vos rêves. Car j'espère que tout le monde a un rêve et que chaque rêve est la solution à un problème", dit-il.

"Kwaanda Labs s'est développée et possède actuellement plusieurs succursales dans différentes banlieues de Kigali. Les chargeurs sans fil sont vendus moins de sept dollars et les émetteurs cinq dollars. Pour un récepteur, il faut compter moins de deux dollars. Tous les mois, la société enregistre près d’une soixantaine de clients".