Kenya : l’IA devient la nouvelle alliée des avocats

Le paysage judiciaire kenyan est en pleine mutation. Depuis 2020, sous l’impulsion des bouleversements causés par la pandémie de COVID-19, le pays a accéléré sa transition vers le numérique.

Une innovation en particulier attire l’attention : Lawlyfy AI, un assistant juridique intelligent conçu à Nairobi pour épauler les professionnels du droit et faciliter l’accès à la justice.

À la tête du projet,Sure Antony , fondateur de Lawlyfy AI, en est convaincu :

« L’IA devient un copilote pour les juristes. Elle va transformer la manière dont on exerce le droit. »

L’assistant développé par son équipe permet d’effectuer des recherches juridiques ciblées, de rédiger des documents et d’accéder à des textes de loi en quelques secondes. L’outil se distingue par son ancrage local : il est spécifiquement entraîné sur la juridiction kenyane, garantissant des réponses précises, contextualisées et juridiquement fondées.

« C’est comme avoir un collègue extrêmement compétent à portée de clic », résume Antony. « Vous lui posez une question et, en trente secondes, vous obtenez une réponse pertinente, conforme au droit kenyan. »

Pour assurer la qualité et l’actualité des contenus, Lawlyfy AI s’appuie sur des données publiques issues notamment du National Council for Law Reporting, une institution clé dans la publication des lois et décisions de justice du pays.

Amos Wanene, ingénieur en chef du projet, détaille le processus : « Nous collectons les données disponibles — jurisprudence, projets de loi, textes promulgués, Gazette officielle — et les classons selon leur nature. Cela permet d’offrir une réponse rapide, fiable et structurée.»

En parallèle, les cabinets d’avocats kenyans se tournent de plus en plus vers des solutions numériques pour fluidifier leur fonctionnement, tout en respectant les obligations en matière de confidentialité et de protection des données.

Lawlyfy AI s’impose ainsi comme un outil stratégique dans une justice en pleine modernisation. Plus qu’un simple logiciel, il incarne une vision : celle d’une justice plus accessible, plus rapide et plus proche des réalités locales.