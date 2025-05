L'IA peut-elle transformer le secteur de l'éducation en Afrique ?

Des experts en technologies émergentes ont appelé à l'amélioration et au recyclage des compétences en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) au sein de l'espace universitaire en Afrique. Cet appel intervient alors que la révolution de l'IA est en marche et qu'elle a l'immense potentiel de transformer les économies numériques, y compris celles des pays du Sud global.

S'exprimant lors du Deep Tech Summit dans la ville universitaire de Benguerir, au Maroc, Khalid Badou, chef de cabinet et directeur des affaires institutionnelles à l'UM6P, a déclaré que, compte tenu du fait que l'IA devient inévitable, il est important de l'adopter et de l'adapter aux besoins du secteur de l'éducation tout en mettant en place la politique et la réglementation nécessaires pour garantir son utilisation éthique.

Selon Khalid Badou, l'UM6P Maroc est devenue la première université du continent à adopter le ChatGPT d'OpenAI et voit l'impact de l'utilisation d'un outil de transformation dont beaucoup craignaient qu'il n'entraîne de nombreuses perturbations dans le monde universitaire et le secteur de l'éducation.

Cependant, Khalid Badou pense que si l'UM6P fait œuvre de pionnier, le secteur de l'éducation en Afrique en général a une grande opportunité à exploiter. "Dans le monde entier, tout le monde en est au même point de départ ; tout le monde découvre ce que l'IA peut permettre, comment gérer l'IA, et essaie de comprendre comment elle aura un impact sur notre vie quotidienne dans l'industrie, les universités, etc."

"Aujourd'hui, nous faisons tous des bonds en avant en même temps, ce qui représente une opportunité non seulement pour nous, mais aussi pour tout le monde, et il est donc nécessaire de développer les compétences", a-t-il ajouté.

Innovation

Le sommet, dont le thème est "Redéfinir le progrès : comment l'IA transforme l'innovation dans les technologies profondes" a cherché à explorer et à encourager les expériences de collaboration dans le domaine de l'IA en organisant des séances de brainstorming et en testant de nouvelles idées.

M. Badou a déclaré qu'avec les nombreux avantages qu'apporte la technologie profonde avec des applications dans les domaines de la santé, de la fintech et de l'agriculture, l'IA peut en particulier être un moteur clé du développement socio-économique en Afrique.

"L'Afrique ne doit pas attendre que d'autres élaborent un code de conduite en matière d'IA qui couvre différents aspects avant de l'adopter ; elle doit créer le sien", a-t-il souligné.

De nombreux experts et analystes du secteur technologique ont également expliqué qu'avec la population de jeunes du continent qui maîtrisent le numérique, l'intelligence artificielle sera aussi transformatrice pour l'Afrique que les investissements dans les infrastructures, en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire et des soins de santé.

L'année dernière, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a estimé que l'IA devrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 15,7 mille milliards de dollars américains d'ici à 2030. Toutefois, il estime que seulement 10 % de cette contribution sera ressentie dans les pays du Sud.

Jalal Charaf, Chief Digital and AI Officer, UM6P, Maroc, estime que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé si les lacunes structurelles en matière d'infrastructure étaient comblées. "Les gouvernements et les organisations en charge doivent donner plus d'accès aux infrastructures. Si davantage de personnes ont accès à l'internet, elles ont déjà accès à une grande partie de l'infrastructure technologique nécessaire pour tester et utiliser l'IA", a-t-il déclaré.

Connectivité

Selon les données les plus récentes de la GSMA sur l'état de la connectivité de l'internet mobile en 2024, seuls 30 % des Africains utilisaient l'internet mobile en 2023, tandis que 59 % de la population du continent était encore couverte par un réseau mobile à large bande mais ne l'utilisait pas.

Cela fait de l'Afrique le continent ayant le plus grand déficit d'utilisation et le plus grand déficit de couverture au monde, soit 15 %, ce qui, selon les experts, doit changer pour libérer le potentiel de l'IA et adopter ses solutions.

"Il faut également un autre type d'infrastructure, l'infrastructure intellectuelle : si les dirigeants africains ne comprennent pas, cela se verra ; ce sont eux les responsables et ils doivent s'éduquer et se perfectionner pour obtenir des résultats", déclare M. Charaf.

Au niveau institutionnel, l'Union africaine (UA) affirme qu'elle s'efforce de tirer parti de l'élan généré jusqu'à présent par le secteur émergent.

Comme indiqué dans son plan sur l'IA de juillet 2024, l'UA vise à "créer un fonds régional pour le développement responsable de l'IA en mobilisant des fonds de développement régionaux et internationaux, ainsi que des investissements privés et philanthropiques".

La stratégie continentale en matière d'IA appelle à des approches nationales unifiées parmi les États membres de l'UA pour naviguer dans les complexités du changement induit par l'IA.

Lavina Ramkissoon, ambassadrice de l'UA pour l'IA, l'éthique et la transformation numérique, a déclaré qu'en dépit de l'élan donné, davantage d'engagements et une volonté politique plus audacieuse sont nécessaires au niveau national pour assurer un déploiement et une exécution efficaces de la politique en matière d'IA.

"L'Afrique doit s'unir et définir ce qu'est l'IA pour le continent, comme nous l'avons vu en Chine, aux États-Unis et dans les régions de l'UE", a-t-elle déclaré.

En avril, quelque 52 nations ont signé une déclaration annonçant la création d'un fonds de 60 milliards de dollars pour l'IA lors du sommet mondial sur l'intelligence artificielle (IA) à Kigali, au Rwanda, mais les détails concernant sa gestion, ses dépenses et son déploiement n'ont pas encore été dévoilés.