WhatsApp va désormais afficher des publicités

WhatsApp a annoncé lundi que les utilisateurs commenceraient à voir des publicités dans certaines parties de l'application, le propriétaire Meta Platforms cherchant à cultiver une nouvelle source de revenus en exploitant les milliards de personnes qui utilisent le service de messagerie.

Les publicités ne seront affichées que dans l'onglet "Mises à jour" de l'application, qui est utilisé par 1,5 milliard de personnes chaque jour. Toutefois, elles n'apparaîtront pas là où se trouvent les chats personnels, ont indiqué les développeurs.

"L'expérience de la messagerie personnelle sur WhatsApp ne change pas, et les messages personnels, les appels et les statuts sont cryptés de bout en bout et ne peuvent pas être utilisés pour afficher des publicités", a déclaré WhatsApp dans un billet de blog.

Il s'agit d'un changement important pour l'entreprise, dont les fondateurs Jan Koum et Brian Acton s'étaient engagés à ne pas diffuser de publicité lorsqu'ils ont créé la plateforme en 2009.

Facebook a acheté WhatsApp en 2014 et les deux fondateurs ont quitté l'entreprise quelques années plus tard. La société mère Meta Platforms Inc. essaie depuis longtemps de générer des revenus à partir de WhatsApp.

Abonnement mensuel

WhatsApp a déclaré que les publicités seront ciblées sur les utilisateurs en fonction d'informations telles que leur âge, le pays où la ville où ils se trouvent, la langue qu'ils utilisent, les canaux qu'ils suivent dans l'application et la manière dont ils interagissent avec les publicités qu'ils voient.

WhatsApp a précisé qu'elle n'utiliserait pas les messages personnels, les appels et les groupes dont un utilisateur est membre pour cibler les publicités destinées à cet utilisateur.

Il s'agit de l'une des trois fonctions publicitaires que WhatsApp a dévoilées lundi pour tenter de monétiser la base d'utilisateurs de l'application. Les chaînes pourront également faire payer aux utilisateurs un abonnement mensuel leur permettant d'obtenir des mises à jour exclusives. Les propriétaires d'entreprises pourront également payer pour promouvoir la visibilité de leur chaîne auprès de nouveaux utilisateurs.

La plupart des revenus de Meta proviennent de la publicité. En 2025, le chiffre d'affaires de la société basée à Menlo Park, en Californie, s'élevait à 164,5 milliards de dollars, dont 160,6 milliards provenaient de la publicité.