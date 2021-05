Maroc : l'Arganier entre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Le Maroc et l'Organisation des Nations Unies fêteront ce 10 mai, la première Journée Internationale de l'Arganier. Cette célébration vient couronner les efforts du Royaume du Maroc dans la promotion de l'Arganier en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité et source ancestrale du développement durable.

La proclamation par l'ONU de la journée internationale de l'arganier est une reconnaissance à l'échelle internationale des efforts du Royaume dans la protection et la valorisation de l'arganier, notamment grâce au lancement d'un programme global de développement de l'arganiculture sur une superficie de 10 000 ha au Maroc.

Une reconnaissance internationale

" Protéger ce patrimoine culturel est au coeur des missions entreprises par le Royaume du Maroc et la célébration de la Journée Internationale de l'Arganier vient renforcer ces efforts. Cette Journée est une invitation à apprendre, partager et célébrer cet arbre mythique, et un moyen de faire de sa culture un levier de développement socio-économique durable ", se félicite le Représentant permanent du Maroc aux Nations unies, Omar Hilale.

Cette résolution onusienne reconnaît la contribution du secteur de l'arganier dans la mise en oeuvre des 17 objectifs de l'agenda 2030 et la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions: économique, sociale et environnementale. Elle met en exergue le rôle de ce secteur dans l'autonomisation et l'émancipation de la femme rurale, le renforcement de l'économie solidaire, l'éradication de la pauvreté et le développement humain à travers le soutien et la promotion du rôle des coopératives et autres formes d'organisation agricoles actives dans le secteur de l'arganier.