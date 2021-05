Le film "Monster" dénonce les préjugés de la justice

Monster est l'une des dernières grosses productions de la plateforme américaine Netflix. Un film réalisé par Anthony Mandler qui dénonce les préjugés de la justice américaine.

Dans ce long métrage, Kelvin Harrison Jr, révélé en 2019 dans "Waves", joue le rôle de Steve, un jeune homme qui aspire à faire du cinéma. Mais l'étudiant de 17 ans se retrouve complice d'un meurtre. Il va devoir prouver son innocence et lutter contre un système judiciaire qui en a fait son coupable idéal.

"Des gens sont "diabolisés" pour leur couleur de peau. Et comme les institutions jouent le jeu, cela est rentré dans les mentalités et la culture comme une chose normale", avance Kelvin Harrison Jr. "Dans le film, le procureur est persuadé qu'il a le profil du tueur et on connait la suite. "Steve, tu dois prouver ton innocence même si tu es innocent. Tu es le coupable désigné parce que tu es noir et tu dois te battre pour prouver ton innocence et montrer à la justice qu'elle fait mauvaise route." C'est de la folie. Personne ne devrait avoir à subir cela."

Dans "Monster", Jeffrey Wright - vu dans les "James Bond" et la trilogie "Hunger Games" - joue un père qui tente de protéger son fils des préjugés racistes.

"Dans la vraie vie, les parents sont confrontés à de nombreux défis et encore plus quand on est un parent noir aux Etats Unis", explique Jeffrey Wright."C'est l'une des questions que soulève le film : "qui voyez-vous quand vous regarder mon enfant ? Quel impact à votre regard sur lui ? Comment peut-il basculer normalement vers l'âge adulte, avoir sa propre liberté et sa façon de s'exprimer quand on lui renvoie en permanence ce genre d'images." C'est un combat contre l'extérieur et une souffrance."

"Monster" est le premier film d'Anthony Mandler, réalisateur de clips musicaux qui a notamment collaboré avec Muse, Rihanna, Jay-Z, Beyoncé Knowles ou encore Lana Del Rey.